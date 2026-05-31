Joaquín Jiménez, director de Marketing de Juver: "Queremos seguir cerca de los espacios donde el deporte y la pasión unen a las personas"

¿Cómo ha evolucionado la apuesta de Juver por el deporte regional y qué representa hoy para la compañía?

En Juver creemos que las cosas buenas se comparten, y eso se refleja en cómo entendemos el deporte, como una forma auténtica de vincularnos a nuestra tierra y a las personas que la hacen. Parte esencial de nuestro compromiso pasa por apoyar a quienes ponen pasión en lo que hacen, especialmente en estilos de vida activos y saludables. En los últimos años hemos reforzado esa presencia colaborando con el Real Murcia, UCAM Murcia CB y el piloto murciano Carlos Cano, además de participar en eventos muy vinculados a la Región. Detrás de cada patrocinio hay una historia de confianza y de compromiso con lo auténtico.

El deporte local se ha convertido en un punto de encuentro social. ¿Qué valor tiene para Juver formar parte de esos espacios?

El deporte popular tiene una cercanía y una capacidad de participación que lo hacen diferente. Este año hemos compartido eso con cerca de 20.000 personas entre la Maratón de Murcia, la Carrera de la Mujer y la Nocturna de Murcia, tres citas que ya forman parte de la vida deportiva y social de la Región. Además, hemos estado en carreras como Corre para Dar Vida, vinculada a la donación de órganos y la lucha contra la leucemia, donde el deporte es casi un pretexto para algo más importante. Son momentos muy distintos entre sí, pero en todos ellos Juver forma parte de la experiencia. Desde el zumo antes de una carrera para coger fuerzas hasta ese momento del final en el que la gente se reúne, descansa y comparte la experiencia después del esfuerzo.

Durante este año hemos apoyado a entidades deportivas amateurs de disciplinas muy dispares

Más allá de las grandes competiciones, Juver también colabora con entidades deportivas más pequeñas y disciplinas menos mediáticas. ¿Por qué consideráis importante apoyar ese tejido deportivo más cercano?

Porque muchas veces esas entidades son fundamentales para la vida social y deportiva de muchos municipios. Detrás de disciplinas menos mediáticas hay clubes y asociaciones que realizan un trabajo muy importante desde la base. Durante este año hemos apoyado a entidades deportivas amateurs de disciplinas tan dispares como voleibol, balonmano, petanca, judo, billar, triatlón, atletismo, tenis de mesa, ajedrez o Gimnasia rítmica. Para nosotros es importante contribuir a dar visibilidad a deportes que también forman parte del tejido deportivo y social de nuestro entorno.

Este año habéis estado en maratones, clubes profesionales y también en los eSports. ¿Qué tienen en común territorios tan distintos?

Todos comparten los valores que nos definen, el esfuerzo, la constancia y el trabajo en equipo. Con los eSports hemos encontrado una comunidad que vive cada partida con un espíritu de superación muy parecido al del deporte tradicional. La creciente profesionalización de este entorno ha ido normalizando hábitos saludables entre sus jugadores, algo que hace no tanto era difícil de imaginar en el mundo del gaming, y nuestra colaboración con UCAM eSports nos permite formar parte de ese cambio.

¿Qué papel quiere seguir jugando Juver en el deporte de la Región?

Queremos seguir cerca de los espacios donde el deporte y la pasión unen a las personas, desde la alta competición hasta el club de barrio, desde las grandes carreras hasta los proyectos más modestos pero igualmente valiosos. El objetivo es continuar celebrando con Murcia sus logros deportivos, con el mismo compromiso con el que empezamos.