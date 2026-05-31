Los Garres y Algar jugarán la final del play off a Tercera

Algar y Los Garres jugarán la final del play off por un puesto en Tercera RFEF, acompañando al Alcantarilla, Bullas y San Javier.

Debacle inesperado en el campo de las Tejeras. Los Garres había perdido en Puerto Lumbreras (1-0), pero nadie podía imaginar la goleada asombrosa que Los Garres endosó al Lumbreras de José Carlos Olivares (7-1).

Valverde empezó marcando a los quince minutos. A continuación, el lumbrerense Ivan falló un penalti. Despues, Fernandez hizo un hat trick. Su segundo, desde el punto de penalti, que además le costó al Lumbreras quedarse con uno menos por expulsión de Álex. Al descanso la eliminatoria estaba resuelta con un contundente 4-0. Acortó distancias Parra de penalti en el sesenta y dos. Después, Serna e Iván, por partida doble, terminaron el trabajo.

En el Sanchez Luengo, una locura de partido. El Algar será finalista tras vencer 3-2 al Calasparra. El de casi siempre, Hicham, marcó el primero antes del descanso tras asistencia de Naranjo. El Calasparra volteó el marcador en los minutos cuarenta y seis, y cincuenta y ocho. Cuando parecía que el equipo de Rafa Muñoz se llevaría el partido y la eliminatoria, empató en el descuento Carlos Gómez. Con 2-2, terminaron los noventa minutos y el choque fue a la prórroga, ya que la ida, terminó, 1-1. A los tres minutos, el meta local Juan Eduardo detuvo una pena máxima y cinco después, Alex Cohete desató el delirio en las gradas con el tercero para los de Palomeque.

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Mucha tensión en el tramo final. El Algar terminó con nueve y el Calasparra, con ocho.