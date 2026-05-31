ElPozo Murcia pierde contra Jaén y habrá tercer partido de la serie

ElPozo Murcia no sentencia y cae ante Jaén en el segundo partido de la serie (5-3). Todo empezaba bien para el cuadro murciano, poniéndose dos goles arriba antes del primer cuarto de hora. Jaén sacó pecho en su casa e igualó el duelo antes del descanso. En el segundo tiempo, los goles de Marcel y Dani Zurdo mandaron el partido a la prórroga. En el tiempo extra, Mati Rosa aprovechó el juego de cinco de los murcianos y sentenció el choque. Al final, todo se decidirá en el tercer y último partido de esta serie, el próximo miércoles en el Palacio de los Deportes de Murcia, donde ElPozo espera hacerse fuerte y estar en las semifinales.

El encuentro empezaba con una responsabilidad sobre ElPozo Murcia, ya que con la victoria se hacía con el billete hacia las semifinales. No iban con presión, porque sabían que, si no conseguían la victoria en el Olivo Arena, contaban con un tercer partido en el Palacio de los Deportes de Murcia. Jaén, por su parte, sí que sentía esa presión de saber que, si no conseguían la victoria, se terminaba la temporada para ellos.

El partido comenzó bien para el cuadro de Murcia, que esta vez sí fue efectivo de cara a puerta. Después de dos ocasiones, los de Josan González consiguieron adelantarse en el marcador con un tanto de Bebé El futbolista murciano cazó un rechace y, con un disparo desde la frontal, batió a Espíndola.

El partido ya tenía la polémica servida, después de que anularan un tanto a Jaén porque el balón había salido por banda en el momento del remate. Después, Mareco fue expulsado por doble amarilla. En ese tramo, donde los de Dani Rodríguez estaban con uno menos, Rafa Santos no tuvo piedad. El pívot brasileño buscó el segundo palo con un disparo con el interior.

Todo apuntaba a que el primer tiempo se iba a terminar con esa ventaja para los murcianos, pero ni mucho menos. ElPozo Murcia, que ya estaba con cinco faltas, acabó cometiendo la sexta y concediendo un doble penalti para Jaén. Joao Salla fue el encargado de transformar el lanzamiento y no falló. Recortó distancias el cuadro local, con tiempo en el marcador para hacer algo más.

ElPozo Murcia intentó defenderse en los últimos suspiros del primer tiempo, intentando que el marcador acabara a su favor. Jaén no se rindió; sabía que no iba a tener muchas oportunidades para golpear a los murcianos. Y restando 17 segundos para el descanso, Michel, con una ruleta, sacó un disparo mordido que Edu Sousa repelió. Alan Brandi se lanzó al rechace y consiguió mandar el balón al fondo de la red. Al final, el encuentro se marchó con tablas en el luminoso después de la remontada de los jienenses.

Se terminó el tiempo de descanso y, cuando los jugadores volvieron a ingresar al rectángulo de juego, parecía que Dani Rodríguez había sabido incidir más en su plantilla. Al poco de arrancar el segundo tiempo, Dani Zurdo sacó una falta y él mismo la acabó materializando. El futbolista de Jaén recibió en la parte derecha y con un disparo con la zurda terminó batiendo a Edu Sousa.

Por suerte y, como ya se vio en el primer partido, ElPozo Murcia no se iba a venir abajo en los momentos difíciles. Los murcianos volvieron a salir al ataque, en busca de empatar la eliminatoria. Ricardinho, que había fallado momentos previos, consiguió conectar un pase certero con Marcel y este definió a las mil maravillas. El ala brasileño sacó un latigazo raso al palo más largo, que fue imposible para Espíndola. El encuentro se volvía a iniciar para los últimos minutos, que apuntaban a ser muy frenéticos.

El tiempo corría, pero ninguno de los dos equipos era capaz de sacar nada de provecho. ElPozo Murcia se puso con juego de cinco para afrontar los últimos segundos y tener la última posesión. No sirvió de nada porque no fueron capaces de evitar la prórroga. El destino de la eliminatoria se iba a decidir en el tiempo extra.

La prórroga no salió como ElPozo Mucia hubiera pensado. Josan González arriesgó con mantener el juego de cinco, buscando superioridad en el ataque. Con lo que no contaba era con que Mati Rosa era un especialista robando balones. Dos errores de ElPozo en medio campo propiciaron los dos tantos de Mati Rosa que sentenciaban el segundo partido de la serie.

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Al final, ElPozo Murcia no pudo aprovechar su primera bola de partido y todo se decidirá en el Palacio de los Deportes el próximo miércoles. Jaén se hizo fuerte en el Olivo Arena y acabó sacando una vida extra en los play off. Josan González tendrá que volver a convencer a los suyos para que salgan como en el primer partido y se hagan con el billete a las semifinales.