ElPozo, a meterse en semifinales por la vía rápida

ElPozo Murcia tiene todo en su mano para cerrar la eliminatoria ante Jaén. El club murciano cuajó un primer partido perfecto y goleó al actual campeón de la Copa del Rey. Hoy visitan el Olivo Arena con el primer match ball a su favor. El segundo partido de los play off se podrá seguir a través de LaLiga Plus, a partir de las 17.00 horas.

Se notó que van en serio, que han activado el modo play off y que van a darlo todo para devolver a ElPozo Murcia a lo más alto. Se nota que se han metido en la cabeza el mensaje de su entrenador, de quitarse esa mochila de años sin títulos que no le pertenecen.

Tienen que ser conscientes de que Jaén va a sacar toda su artillería pesada en su campo, para buscar forzar el tercer partido de la serie. Los murcianos cuentan con la ventaja del campo y saben que, si se diese ese último partido, el Palacio de los Deportes de Murcia se convertirá en una olla a presión.

En el primer partido se vio a un equipo comprometido. La plantilla de ElPozo sabe que esta es la oportunidad para romper una racha negativa que lleva acompañando al club casi una década. Josan González ha conseguido formar un sólido grupo y quiere cerrar la temporada con el título liguero debajo del brazo.

Un momento del encuentro entre ElPozo y el Jaén del pasado jueves. / Juan Carlos Caval

Compromiso en las eliminatorias

El cuadro de Dani Rodríguez se vio superado por un ElPozo Murcia que salió como una apisonadora. El gesto más destacable de ese encuentro fue que el conjunto murciano no se vino abajo tras el gol de los visitantes. En otros momentos de la temporada se pudo ver cómo el equipo se venía abajo cuando el rival le recortaba distancias, pero el otro día no fue así y se pudo ver el compromiso de esta plantilla con levantar el trofeo.

El Jaén FS quiere forzar ese tercer partido de la serie, pero para ello necesita hacer las cosas bien. Ya se ha pasado la resaca por la Copa del Rey y tienen que aprovechar el partido en su casa para igualar la eliminatoria. El conjunto jienense tiene que salir más concentrado y no cometer esos errores que tuvo en Murcia, sobre todo si quiere seguir con vida en los play off.

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Un momento del primer encuentro en el arranque del play off entre ElPozo y el Jaén. / Juan Carlos Caval

En este choque habrá aficionados murcianos en las gradas pues la Marea Roja apoyará al equipo viajando en un autobús fletado de forma gratuita por parte del club y quienes se suban a él sólo tendrán que abonar el precio de la entrada. Además otros seguidores se desplazarán en coches particulares.