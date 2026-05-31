Las certezas del próximo FC Cartagena

Mientras que las incertidumbres en el entorno del Fútbol Club Cartagena se centran en el aspecto económico, todas las certezas están en la parcela deportiva. La deuda del club con proveedores, acreedores, instituciones y futbolistas acapara la atención del presidente, Alejandro Arribas, y del director general, Víctor Alonso. Es necesaria una completa reestructuración de gastos y un plan de crecimiento. Pero, mientras eso llega, se separan los departamentos del club para evitar intoxicarse. En la dirección deportiva, Javier Hernández cuenta con todas las garantías para trabajar de cara al siguiente curso.

En las oficinas del Estadio Municipal Cartagonova no hay un ápice de duda. El próximo curso se competirá en Primera RFEF. Y eso, a pesar de la urgencia que dibuja la deuda con la Asociación de Futbolistas Españoles -AFE-, de medio millón de euros en concepto de nóminas de futbolistas atrasadas y que debe ser resuelta en un mes. Arribas busca compañeros de viaje que aporten capital y Alonso atrae patrocinadores, establece lazos con el tejido empresarial de la ciudad, negocia plazos de pagos pendientes y reduce todos los gastos que puede, entre otras tareas. Al mismo ritmo trabaja Hernández, pero con más certezas que los dos anteriores.

El club albinegro tiene tres meses para construir un nuevo equipo sobre los pilares de la temporada recién terminada. Ya tiene parte del trabajo hecho debido a los futbolistas que llegaron el verano pasado con más de un año de contrato y los que han renovado durante este curso por objetivos. Estos son el portero Lucho García; los defensas Marc Jurado, Marco Carrascal, Rubén Serrano, Imanol Baz y Dani Perejón; el centrocampista Jean Jules; y los atacantes Ander Martín y Benito Ramírez.

Lucho García, meta del FC Cartagena. | PRENSA FC CARTAGENA / FC Cartagena

A excepción de Jean Jules, los acuerdos con estos jugadores no son trabajo de Javier Hernández, sino que se remontan a la ‘era Belmonte’ cuando las renovaciones por partidos jugados eran una práctica habitual. Este es el remanente de la confección de Manolo Breis, ahora al otro lado del puerto de la cadena, aunque no por ello deja de ser válido. La portería está medio cubierta, la defensa se encuentra muy bien estructurada y los esfuerzos se centrarán en la medular y el ataque.

La defensa, casi hecha

La línea más nutrida es la defensiva. Todos fueron futbolistas fichados el pasado verano y cumplen un año en las filas albinegras. Hay tres centrales y dos laterales derechos, por lo que faltaría completar, como mínimo, con un central más y otros dos jugadores de banda izquierda. Aridane Hernández se da casi por perdido, con mejores ofertas a nivel deportivo y económico tras resurgir de sus cenizas en el Cartagonova. Se pretende renovar a Nacho Martínez y a Nil Jiménez y se estudia la situación de Luca Lohr y Pablo Moya, que regresan de su cesión en el Arenteiro donde también han sufrido impagos.

Nacho Martínez, en una acción del partido frente al Teruel / Iván Urquízar

Con la portería asegurada con Lucho García y Jhafets, la medular ofrece más dudas, pero también abre más posibilidades. El buen rendimiento de Jean Jules ha despertado interés fuera de Cartagena, pero el camerunés firmó por un año más. De Blasis se sentará a negociar cuando sea necesario. El canterano Iker Abellán se suma definitivamente al primer equipo. En los extremos sólo figuran Benito y Ander Martín, quienes cuentan con todas las papeletas para salir a pesar de contar con vinculación contractual en vigor mientras que el delantero del filial Cayetano Cancela se abre paso en la delantera.

En estas dos líneas, la medular y la ofensiva, es donde llegarán más futbolistas. Javier Hernández lleva siguiendo perfiles interesantes para el equipo desde el pasado mes de febrero, cuando dio por concluido el mercado invernal. Tiene conversaciones avanzadas desde marzo y cuenta con la confianza que le dan, desde la parcela institucional, tanto Alejandro Arribas como Víctor Alonso. Entre los fichajes que lleguen al Cartagonova, que supondrán un pequeño porcentaje del total de la plantilla, habrá futbolistas de la categoría y puede haber algún perfil más desconocido de mercados como el griego, el turco o el argentino.

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Como siempre se ha deslizado desde la entidad albinegra, habrá mucha continuidad en el equipo del próximo curso. Algo importante para el crecimiento de sinergias dentro del grupo en busca, nuevamente, del ascenso de categoría. No habrá grandes movimientos, muchas salidas ni muchos fichajes. Se prevé asentar una importante base con los futbolistas actuales y buscar, a partir de ahí, las necesidades del proyecto.