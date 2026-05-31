Álvaro Carpe caza un segundo puesto en Mugello en un mal día de Quiles

El murciano Álvaro Carpe cazó el segundo puesto en el Gran Premio de Italia de Moto3, una cita donde el líder del Mundial, Máximo Quiles, quien salvó una caída a una vuelta del final, solo pudo ser undécimo, aunque conserva la primera plaza. El subcampeón en Mugello, en un giro final frenético, con continuos intercambios de posiciones, era duodécimo a cinco de la bandera a cuadros después de haber liderado en algunos momentos una prueba donde no hubo en ningún momento un dominador. Pero una vez más, firmó un sprint final sobresaliente, de matrícula de honor, para quedarse a 4 décimas de segundo de su compañero Brian Uriarte, que se llevó la victoria.

Como es habitual, Moto3 fue un manicomio. Salvo Adrián Fernández, nadie fue capaz que liderar durante más de una vuelta. Pero el madrileño no llegó a subir al podio, una muestra más de la máxima igualdad y que da mayor realce al segundo puesto de Carpe y a que Quiles sea el único piloto que ha ganado tres grandes premios. De hecho, hasta la cita de Mugello era el único que siempre había subido al podio. Pero ese día donde no saliera todo a la perfección llegó en el circuito donde hace un año logró su primer triunfo mundialista.

Máximo Quiles / EFE

Tanto Carpe como Quiles partieron desde posiciones retrasadas en parrilla de salida, pero ya en la primera vuelta, el del Team Ajo logró remontar hasta la octava plaza. Quiles, por su parte, caía hasta la decimoquinta tras un mal arranque. Pero a partir de ahí comenzó la remontada. Carpe se situó en la primera plaza con Quiles en la segunda. Entraron entonces en escena muchos pilotos, sobre todo algunos que hasta el momento no habían aparecido en las primeras posiciones esta temporada, como Eddie O'Shea o malayo Hakim Danish, del equipo que patrocina la firma cartagenera de cascos MT.

Se repitió el doble murciano en la undécima vuelta, pero un toque provocó que Carpe tuviera que empezar de nuevo al caer hasta la duodécima plaza un giro después. En cabeza, Quiles resistía los ataques mientras que Adrián Fernández se ponía al frente abriendo un ligero hueco. Pero como pasa siempre, en Moto3 no es nada definitivo, como en la vida. Y Carpe, que era noveno a tres vuelstas del final cuando Quiles era segundo, le dio la vuelta a la situación con otro final a los que tiene acostumbrados a sus seguidores.

Fue a dos vueltas del final cuando llegó el momento de crisis para el líder del Mundial. En primer lugar estuvo a punto de tocarse con un rival, y en la curva quince del largo trazado italiano, que tiene una recta de metya de un kilómetro, salvó la caída, pero se vio relegado hasta la cola del grupo cabecero. Mientras, Carpe seguía avanzando para entrar con las opciones intactas en una vuelta final donde todo el orden establecido hasta ese momento saltó por los aires. Brian Uriarte, de 17 años, cogió la cabeza y ya no la soltó. Carpe, con adelantamientos al límite, superó a Adrián Fernández y Hakim Danish para conseguir el segundo puesto con solo 38 milésimas de segundo sobre el malayo.

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"Ha sido una carrera de locura, similar a la de Barcelona", dijo Carpe mientras celebraba el segundo puesto, el mismo resultado que logró en Montmeló, en esa ocasión por detrás de un Máximo Quiles que acabó frustrado. "Esto es una lucha encarnizada y estoy muy contento porque el equipo está en lo más alto", añadió un piloto al que se le sigue resistiendo el primer puesto, pero que este año ya suma tres podios y gracias a su regularidad -solo no ha puntuado en Le Mans y su peor resultado en el resto es un quinto- se ha convertido como la alternativa más fiable a Máximo Quiles. El Mundial de Moto3 en 2026 está en manos de murcianos.