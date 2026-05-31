El Alhama, ya descendido, despide la temporada en Lezama

Esta tarde a las cuatro, en la Ciudad Deportiva de Lezama, se va a disputar el partido correspondiente a la jornada treinta, la última, en la Primera División, Liga F, que va a enfrentar al Athletic de Bilbao y al Alhama ElPozo.

De esta manera, el equipo alhameño pondrá el punto y final a una temporada muy floja y cuyos resultados le han llevado al descenso, consumado hace dos jornadas. Tan solo tres victorias.

El Alhama ElPozo se despide de la máxima categoría del fútbol español femenino tras un paso fugaz por la misma al igual que le ocurrió hace tres campañas. El Athletic es séptimo con cuarenta y un puntos. No aspira a nada ni por arriba ni por abajo.

Será un partido especial para muchas jugadoras, ya que la mayoría se despiden del club azulón, que ya está en proceso de planificación de la próxima campaña en Primera Federación.

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