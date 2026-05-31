Aldeguer y Acosta, en los puntos de la sprint de Mugello

El piloto español Raúl Fernández (Aprilia) logró ayer la victoria en la carrera al esprint de MotoGP del Gran Premio de Italia, novena prueba del Mundial de motociclismo, por delante de su compatriota Jorge Martín (Aprilia), que recorta puntos al líder, y del italiano Fabio di Giannantonio (Ducati), mientras que Marc Márquez (Ducati), en su regreso tras pasar por el quirófano, ha terminado en el ‘Top 5’.

En el Autódromo Internacional del Mugello, el madrileño, que había sido segundo en Q2 solo por detrás del líder del campeonato y ganador de la pole, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), situó al frente de la carrera corta su Aprilia satélite en la primera vuelta y nadie pudo ya doblegarle. Con ello, conquista su primer triunfo en sábado. A un segundo entró Martín, segundo del Mundial (136) y que recorta la distancia en la general ante Bezzecchi (148), cuarto este sábado y al que ahora tiene a 12 puntos. ‘Diggia’, que cerró el podio, se reafirma en la tercera plaza de la general, a 25 unidades del liderato de su compatriota.

Todo en una cita que ha supuesto el regreso de Marc Márquez. El vigente campeón del mundo, que se perdió las citas de Francia y Catalunya por una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho y una posterior operación en el hombro, volvió a las pistas con un meritorio quinto puesto en la esprint. Tras el de Cervera terminaron Fermín Aldeguer (Ducati) y su compañero de garaje, el italiano Francesco Bagnaia (Ducati), sexto y séptimo respectivamente, y Pedro Acosta (KTM) completó la zona de puntos al concluir la cita noveno. Alex Rins (Yamaha) finalizó duodécimo y Maverick Viñales (KTM) lo hizo decimoquinto, mientras que Joan Mir (Honda) no pudo acabar la carrera por una caída.

Una vez apagados los semáforos, Marc Márquez, que partía cuarto, consiguió ponerse al frente del tren de pilotos mientras el brasileño Diogo Moreira (Honda) iba ascendiendo posiciones desde la octava hasta la tercera, justo por detrás de Raúl Fernández, que antes del primer giro había conseguido doblegar al de Cervera, y de Jorge Martín. Poco a poco, Fernández se fue escapando del de San Sebastián de los Reyes, que en el tramo final de carrera logró acercarse, pero no pudo completar la remontada.

Antes, en la lucha por la pole, las Aprilia acabaron con el dominio de Ducati en los últimos años en el Mugello, con Marco Bezzecchi estableciendo el mejor crono (1:43.921). A dos décimas terminó Raúl Fernández, mientras que Jorge Martín, que concluyó a tres décimas de su compañero de equipo, volverá a salir hoy tercero. El piloto más rápido fuera de la fábrica de Noale fue Marc Márquez, que en la carrera larga volverá a poner a prueba su estado físico partiendo desde la cuarta plaza, por delante de Fermín Aldeguer y de ‘Pecco’ Bagnaia. Mientras, Pedro Acosta comenzará décimo, y Alex Rins lo hará duodécimo.

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Carpe y Quiles, también desde atrás

Por otra parte, el líder del mundial de Moto3, el murciano Máximo Quiles (KTM), acabó relegado a la decimoquinta posición, quinta línea de la formación de salida italiana, tras una clasificación repleta de errores de equipos y pilotos. Un poco mejor acabó Álvaro Carpe, duodécimo.