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Águilas recibirá esta noche a sus campeones tras el ascenso a Primera RFEF

El equipo de Adrián Hernández llegará a la ciudad costera sobre las 22.30 horas de la noche y realizará un pasacalles hasta el Ayuntamiento

El ascenso del Águilas, en imágenes

El ascenso del Águilas, en imágenes

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El ascenso del Águilas, en imágenes / MANU MIELNIEZUK/Diario de Mallorca

Alfonso Asensio

Alfonso Asensio

Águilas quiere reconocer el esfuerzo de los suyos y lo hará recibiendo al equipo blanquiazul esta misma noche. Tras vencer al Poblense a domicilio en la vuelta de la final del play off de ascenso, los de Adrián Hernández se han hecho con una plaza en Primera RFEF y sus aficionados ya lo celebran por toda la ciudad. La fiesta continuará esta noche, cuando el equipo llegue a Blas Rosique sobre las 22.30 horas.

El Ayuntamiento de Águilas ultima los preparativos para recibir al equipo. Blas Rosique se cerrará al tráfico para acomodar a los asistentes y garantizar la seguridad del conjunto costero a su llegada. Desde ahí comenzará un recorrido especial por varias calles a bordo de una plataforma en la que los futbolistas podrán celebrar al lado de su afición. El pasacalles terminará en la Plaza de España, a puertas del Ayuntamiento, donde les espera un acto de homenaje por el ascenso.

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El consistorio aguileño informa de que la calle Rey Carlos III también permanecerá cerrada al tráfico y anima a todos los vecinos a participar en el reconocimiento de un logro histórico.

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