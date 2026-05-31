Águilas recibirá esta noche a sus campeones tras el ascenso a Primera RFEF

Águilas quiere reconocer el esfuerzo de los suyos y lo hará recibiendo al equipo blanquiazul esta misma noche. Tras vencer al Poblense a domicilio en la vuelta de la final del play off de ascenso, los de Adrián Hernández se han hecho con una plaza en Primera RFEF y sus aficionados ya lo celebran por toda la ciudad. La fiesta continuará esta noche, cuando el equipo llegue a Blas Rosique sobre las 22.30 horas.

El Ayuntamiento de Águilas ultima los preparativos para recibir al equipo. Blas Rosique se cerrará al tráfico para acomodar a los asistentes y garantizar la seguridad del conjunto costero a su llegada. Desde ahí comenzará un recorrido especial por varias calles a bordo de una plataforma en la que los futbolistas podrán celebrar al lado de su afición. El pasacalles terminará en la Plaza de España, a puertas del Ayuntamiento, donde les espera un acto de homenaje por el ascenso.

Noticias relacionadas

El consistorio aguileño informa de que la calle Rey Carlos III también permanecerá cerrada al tráfico y anima a todos los vecinos a participar en el reconocimiento de un logro histórico.