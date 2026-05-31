El Águilas FC, ante su partido más importante en dos décadas

Águilas es el sexto municipio de la Región de Murcia con mayor población censada, unos 36.000 habitantes, aunque con una población flotante cercana a las 50.000 personas, la gran mayoría residiendo en la propia ciudad costera. Y este domingo la ciudad entera estará entregada a la ilusión a la que la ha generado el Águilas FC, el equipo que preside otro aguileño, Alfonso García, y quien a su llegada al club se marcó como objetivo llevar al club al fútbol profesional. Y para acercarse más a ese sueño, el conjunto entrenado por Adrián Hernández tendrá que superar hoy en Sa Pobla a la UD Poblense para sellar el deseado ascenso a Primera Federación. Si llegan al final de los 90 minutos con empate, tendrán que disputar el ascenso en la prórroga y después en los penaltis, ya que Águilas FC y la UD Poblense terminaron la competición regular en tercera posición.

Con la ciudad entregada a su equipo, algo más de 200 aficionados se han desplazado a Mallorca. Si el desplazamiento hubiera sido en la península, seguro que la cifra se hubiera multiplicado, puesto que en la ciudad costera no se habla de otra cosa. Este domingo los lugares de encuentro en Águilas estarán teñidos de blanco y azul por los que no se han podido desplazar. Las redes sociales son una auténtica locura con mensajes de ánimo a sus jugadores. Su infantería (los jugadores), para este envite que los puede llevar a la Primera Federación, «estarán jugando con el Mediterráneo por medio, pero seguro que les va a llegar nuestro aliento», comentaban ayer varios aficionados que se acercaban al Centenario El Rubial para ver la última sesión de entrenamiento de los costeros antes de comenzar el último desplazamiento de la temporada, y porque no, el final del viaje a la Primera Federación.

Adrián Hernández y sus jugadores son conscientes de tener a todo un municipio detrás de ellos, esperando lograr el objetivo, por lo que es el momento de hacer bueno todo lo que se ha trabajado durante la temporada. Quien no podrá estar en el campo para intentar lograrlo será el capitán Mario Abenza, quien está sancionado por acumulación de cartulinas, por lo que el entrenador costero tendrá que modificar el equipo con el que ha jugado en las anteriores tres partidos de play off.

Noticias relacionadas

No moverá a Salcedo de la portería, ni a Johan Terranova y Héctor Martínez de los laterales; quedando para el centro de la zaga Antonio Sánchez y Uri, que volvería al equipo tras más de un mes lesionado. Adri Pérez acompañará a Yasser en la medular. En la zona de ataque podría volver a contar con ‘los Javis’, Pedrosa y Castedo, en los extremos. Pipo hará de enganche con Boris Kouassi como referencia en ataque para el partido más importante del fútbol aguileño en las últimas dos décadas.