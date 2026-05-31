Fútbol
El Águilas FC logra el ascenso a Primera RFEF
El cuadro costero supera al Poblense en la vuelta de la final del play off por penaltis y sube a la tercera categoría del fútbol español
Tras una dramática tanda de penaltis, precedida por un agónico encuentro en inferioridad numérica, el Águilas de Adrián Hernández logra el ascenso a Primera RFEF. Lo hace al superar al Poblense, equipo mallorquín con el que empató a cero en la ida. Después de terminar el partido con 0 a 0, un gol de Yasser de falta estuvo a punto de darle la victoria a los blanquiazules sobre el 101, pero Fullana empató de penalti en el 111. En la tanda, el Águilas no falló ni un penalti y Salcedo detuvo el segundo lanzamiento de los baleares. Fer Martínez marcó el tanto que confirmó el ascenso.
Sobre el minuto 21 de partido se dio la jugada que marcó el encuentro. Antonio Sánchez midió mal en un balón dividido y arrolló a Penyafort, golpeando con su rodilla la cabeza del jugador local. El futbolista del Poblense quedó inconsciente en el suelo, requiriendo la entrada de los servicios médicos de urgencia, y Antonio Sánchez fue expulsado. Además de la expulsión, el partido estuvo detenido durante 45 minutos hasta que una ambulancia pudo trasladar a Penyafort al hospital más cercano.
Tuvo que jugar con un hombre menos el Águilas durante 70 minutos. Aún así, tuvo oportunidades y creó más peligro. De hecho, en la primera parte pudo marcar Chris Martínez de falta y sólo un paradón de Sabater lo impidió. En la segunda y en la prórroga, el Águilas también fue superior con mucha valentía hasta que logró el tanto de Yasser, de falta. En la segunda parte de la prórrofa, un penalti por mano de Fer Martínez supuso el empate, pero el propio Fer corrigió su error marcando el gol de la victoria.
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