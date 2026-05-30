Tragedia en una media maratón en Asturias: fallece un participante tras desplomarse a escasos metros de meta

Tragedia en la media maratón "Ruta de la Reconquista" por el fallecimiento de uno de los participantes. A escasos metros del arco de meta, en una abarrotada Avenida de Covadonga, un deportista que participaba en la carrera se desplomó y hubo de ser asistido de urgencia por sanitarios y médicos que se encontraban en ese preciso instante en el lugar. Trataron de reanimarlo durante más de media hora sobre el asfalto, pero la situación revestía suma gravedad y debió ser trasladado en UVI, en primera instancia, al Hospital Comarcal del Oriente "Francisco Grande Covián", en Arriondas (Parres). Minutos más tarde, fuentes de la Guardia Civil confirmaron su fallecimiento. El fallecido, de 20 años, vecino de Oviedo, estaba acompañado por su hermano.

Debido a ese incidente, los organizadores de la carrera, el Club Cangas de Onís Atletismo, que preside José Fuente Olmo, arropados por el alcalde José Manuel González Castro y el director del Patronato Deportivo Municipal, José María Prieto Moro, así como también por el edil responsable de Deportes, Agustín García, decidieron suspender la entrega de premios que estaba programada a las 20.00 horas en la céntrica plaza Camila Beceña, en pleno centro urbano de la ciudad.

Victoria para Alejandro Onís

Alejandro Onís Díaz (Club Oriente Atletismo), pulverizó este sábado, el récord de la Media maratón "Ruta de la Reconquista" que ostentaba desde 2021 el portugués Nuno Costa (1 hora 06 minutos y 05 segundos para dejarlo actualmente en 1 hora 05 minutos y 23 segundos. El sierense, ausente en la pasada edición de 2025, logró de esa manera su segunda victoria en la considerada como la decana de ese tipo de pruebas de cuantas se celebran en la comunidad autónoma, pues, ya la había ganado en el año 2024, en la que fue su primera participación en esa carrera que une Cangas de Onís con el Real Sitio de Covadonga y posterior regreso a la vieja capital del Reino de Asturias, donde el arco de meta se localizaba justo delante de la Casa Consistorial, en plena Avenida de Covadonga.

La competición fue un codo a codo entre Alejandro Diaz y el marroquí afincado en Huesca Zarariya El Boubekraoui (Club Zoiti), sobremanera tras descender del santuario mariano de Covadonga. A falta de poco más de dos kilómetros para llegar a la meta, el atleta del COA imprimió un ritmo muy fuerte al que no pudo responder su directo rival. La entrada del deportista de la entidad que lidera Paco Martínez Soliño fue apoteósica, más cuando el récord quedaría hecho añicos. Segundo quedó el atleta afincado en tierras oscenses, que paró el cronómetro en 1 hora 06 minutos y 04 segundos –mejorando también el anterior record de esa prueba de 21.097 metros de trazado-.

Tercero en la clasificación absoluta sería el catalán Xavi Tomasa Serrano (Barcelona), con 1 hora 06 minutos y 51 segundos; en tanto, la cuarta plaza la copó otro atleta marroquí, Abdelfatah Dalai (Atletismo Torrelavega), con 1 hora 09 minutos y 50 segundos. El mejor atleta local en esta trigésima octava edición de la Media Maratón 'Ruta de la Reconquista' vino a ser Jorge Blanco Teleña (Cangas de Onís Atletismo), con 1 hora 23 minutos y 24 segundos.

En mujeres la cántabra, Irene Pelayo González (Atletismo Piélagos), campeona de España de maratón en 2023, reedito su éxito de la pasada temporada en la "Ruta de la Reconquista", aunque en esta ocasión invirtió 1 hora 20 minutos y 02 segundos, quedándose lejos del récord femenino de la prueba, en poder de Paula Mayobre (1 hora 14' 14").

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Segunda clasificada quedó, repitiendo la misma posición del año 2025 en la 'Ruta de la Reconquista', Dolores Marco Oyarzabal (Konsports), con 1 hora 21 minutos y 20 segundos; y tercera absoluta en mujeres sería María Suárez García (Club Oriente Atletismo), idéntico puesto al del año anterior en Cangas de Onís, con un tiempo de 1 hora 22 minutos y 39 segundos.