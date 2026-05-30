Riquelme lanza la bomba: "Si soy presidente, Rodri jugará en el Madrid"

Enrique Riquelme puso la directa en la carrera por la presidencia del Real Madrid. A falta de poco más de una semana para los comicios, el empresario alicantino empezó a dar las primeras pinceladas de su proyecto en un acto de su campaña electoral en Málaga y dio el primer gran fichaje que tiene cerrado.

La gran bomba llegó y Riquelme emuló a Florentino con Figo. El alicantino prometió a un Balón de Oro si gana las elecciones: "Rodri es un gran jugador. Si yo soy presidente del Real Madrid, un jugador como Rodri, pues jugará en el Real Madrid. Es una dolorosa vergüenza no tener ningún jugador en la selección española".

El candidato a la presidencia del Real Madrid no se quedó allí y avanzó el día en el que presentará otro gran nombre: "Esta noche empezaremos a hablar del proyecto deportivo y daremos nombres", aseguró en la Cadena COPE a su entrada al NH de Málaga. "El resto de días iremos dando datos de quiénes nos van a acompañar como director deportivo, en la cantera, entrenadores... Y luego lo que todo el mundo está esperando, quiénes van a ser los grandes fichajes. Vamos a dar durante la semana al menos dos nombres, dos estrellas, que son fundamentales y van a cambiar la dinámica, van a hacer al equipo más competitivo. El miércoles daré a conocer el nombre de una estrella mundial extranjera que tenemos cerrada", dijo Riquelme, poniendo fecha exacta para conocer al segundo bombazo que prepara para intentar ganar las elecciones.

Rodri celebra el título de la FA Cup / NEIL HALL / EFE

Al alicantino tampoco le gustó la decisión de Florentino de no debatir con él: "Estoy sorprendido. En aquella primera rueda de prensa me pareció que nos invitaba a presentarnos, poner la candidatura y el aval y después empezar a debatir. Nosotros vamos con una propuesta de una candidatura sana y profesional, respetamos su legado. Es sano debatir ideas después de 20 años. Respeto que no quiera debatir, pero si alguien no quiere debatir, ¿está preparado para liderar el club?".

A Riquelme se le achacó que el pasado viernes no estuviera en el Alfredo Di Stéfano animando al Castilla en el Play-off de ascenso ante el Sabadell, partido al que sí acudió Florentino: "Después de los toros me fui a trabajar a mi sede electoral. Hubo gente que fue al Di Stéfano con polos de mi candidatura y no les dejaron entrar”, se defendió.

Presente en la final de Champions

No fue el único acto de campaña del alicantino este sábado. Durante la previa de la final de la UEFA Champions League, los aficionados del Paris Saint-Germain y del Arsenal amanecieron con una sorpresa del candidato blanco. Cuatro autobuses completamente personalizados con su lema de campaña "Riquelme Presidente" empezaron a circular por las inmediaciones del estadio, luciendo dos frases en inglés que son pura dinamita psicológica para el viejo continente: "Enjoy tonight. We'll be back" (Disfrutad esta noche. Volveremos) y "Rivals come and go. Real Madrid comes back" (Los rivales vienen y van, el Real Madrid vuelve).

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Esta acción de 'marketing' de guerrilla no solo busca la provocación exterior, sino que está pensada para el consumo interno del socio blanco. Mientras Florentino Pérez contempla la final desde el palco como un mero espectador de una fiesta ajena, el aspirante le roba el protagonismo mediático con audacia.