El Real Murcia pierde otra batalla judicial en plena amenaza concursal

Por muchos escritos de oposición que presente Higinio Pérez en el Juzgado de lo Mercantil, el Real Murcia no encuentra la paz en los tribunales. El pasado 20 de mayo la entidad grana recibió otra mala noticia por parte del tribunal que preside la magistrada María Dolores de las Heras. Y es que los juzgados han decidido dar vía libre para que nuevos acreedores, como había solicitado el Mallorca, se sumen a la petición del concurso necesario iniciada por el Málaga.

Como adelantaba este diario el 12 de mayo, el Mallorca había acudido al Mercantil para solicitar el concurso necesario del club grana por el impago de una deuda de 320.000 euros. Pero en vez de personarse, como habían hecho otros acreedores, los servicios jurídicos de la entidad bermellona pedían el concurso necesario acumulativo, con el fin de unir fuerzas con el Málaga en un solo proceso.

No tardó el Real Murcia en mover ficha, presentando en el juzgado un escrito de oposición. Pero ni una semana tardó el Mercantil en tirar para atrás la defensa de Higinio Pérez y firmar otra derrota más para el club grana.

Argumentos débiles

Sin apenas argumentos de defensa, lo que augura un futuro gris de cara a la vista definitiva que se celebrará el 17 de noviembre, el Real Murcia se limitó a sostener que la actuación del Mallorca era antijurídica y estaba procesalmente viciada, considerando que no podía pedir su acumulación a un procedimiento iniciado por el Málaga y que ya estaba admitido, contestado por el deudor y con vista señalada. Según el abogado murcianista admitir nuevas solicitudes podría alterar el equilibrio del procedimiento y afectar al derecho de defensa del deudor, en este caso el Real Murcia, que ya había formulado su oposición.

Además, pese a que el Mallorca es uno de los acreedores del Real Murcia, Higinio Pérez intentó desmerecer este crédito impagado considerando que procedía de una relación muy antigua, vinculada a un incumplimiento de 2004 en materia de derechos televisivos. Por lo tanto, según el club murcianista, el Mallorca no aporta un presupuesto objetivo nuevo de insolvencia.

Y, por último, el Real Murcia considera que aunque hasta ahora no ha podido sacar adelante un Plan de Reestructuración, eso no equivale a insolvencia actual, como defienden tanto el Málaga como el Mallorca, así como otros acreedores que de momento solo se han personado en la causa, pero sin dar el paso al frente de malagueños y bermellones. Pone el ejemplo Higinio Pérez de una sociedad que obtuvo la homologación del un Plan a la tercera, subrayando así que la situación del club no es excepcional ni irreversible.

Pero como la mayoría de escritos de oposición presentados por los servicios jurídicos del Real Murcia, el Mercantil apenas ha necesitado unos días para desmontarlo por completo. Sin entrar en el fondo de la insolvencia, que se verá en la vista del 17 de noviembre, el juzgado se muestra favorable a la petición del Mallorca. Considera el juzgado que sí es factible, después de admitir a trámite la solicitud del Málaga, que se presenten otras solicitudes posteriores. Según la providencia, esas peticiones se acumularán a la primera y se unirán a los autos.

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Se abre la veda

El Juzgado de lo Mercantil abre así la veda para que más acreedores se unan para sostener la necesidad de llevar al Real Murcia a un concurso que apartaría a Felipe Moreno y dejaría la gestión en manos de un administrador concursal. Este se encargaría de negociar con acreedores para ordenar una deuda cercana a los 27 millones y establecer un plan de pagos que haga viable a la entidad a largo plazo.