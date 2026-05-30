El FC Cartagena ya mira a la 26-27 pese a los problemas económicos

El FC Cartagena va a salir a competir en la temporada 2026-2027 y lo va a hacer en Primera Federación. Ese es el mensaje que se manda desde el club en unas semanas claves para el futuro a corto plazo de la entidad. El cuadro albinegro se encuentra en una encrucijada vital donde se ha pasado de alcanzar los play off a la pelea por la superviviencia en los despachos. Mientras el eco de una temporada vibrante aún resuena en las gradas del estadio, la directiva libra su propia y silenciosa batalla. La entidad albinegra sigue trabajando a destajo y sin descanso para lograr cerrar definitivamente la presente campaña y arrancar, de la mejor manera posible y con las mayores garantías, el inminente curso deportivo 2026-2027. Sin embargo, la hoja de ruta trazada está llena de obstáculos, y la cúpula del club se ve obligada a sortear un escenario financiero complicado para asegurar la viabilidad del proyecto.

En las oficinas de la entidad, lo primero y más urgente tiene un nombre claro y una fecha límite inamovible en el calendario: pagar las deudas con la AFE. El calendario de las urgencias marca el 30 de junio en rojo fuego y la cifra ronda los 500.000 euros entre la primera plantilla y el filial. Si se paga, que en ese aspecto el club manda mensajes de tranquilidad, el equipo volverá a competir en el tercer escalón del fútbol español.

A partir de ahí, y solo una vez superado ese temido ‘match ball’ institucional que supone el fin de mes, se tendrá que mirar con otro prisma a la confección de la próxima plantilla. Lo cierto es que la radiografía financiera actual revela que el Cartagena debe dinero en múltiples frentes, lo que dibuja un panorama institucional bastante complejo. Las obligaciones contractuales y fiscales se extienden a Hacienda, la Seguridad Social, extrabajadores del club que ya no forman parte de la disciplina de la entidad y, por supuesto, a los miembros de la actual plantilla. Es un escenario que exige soluciones.

Arribas pide paciencia

En un necesario intento de calmar las aguas y aportar luz irrumpió con fuerza la figura del máximo mandatario de la entidad. Alejandro Arribas, durante la gala anual de la Federación de Peñas, quiso tomar la palabra frente a los seguidores más fieles para mandar un rotundo mensaje de tranquilidad y optimismo. El presidente dio por hecho ante la masa social que la próxima temporada el equipo va a salir a competir con plenas garantías, capeando el temporal e imponiéndose pese a todos los problemas económicos que asedian actualmente a las arcas del club.

En su discurso, Arribas reconoció abiertamente que ha sido un año tremendamente duro. El dirigente confesó que, mirando los últimos compases del campeonato, le queda un sabor un poco agridulce tras haberse quedado a las puertas de disputar el anhelado play off, pero instó a todos los presentes a valorar en su justa medida el titánico esfuerzo realizado por el vestuario. Recordó cómo el equipo, bajo su gestión plena desde el mes de enero, logró levantarse cuando estaba inmerso en la pelea por no descender a los infiernos. Destacó de forma tajante que los jugadores pueden irse de vacaciones con la cabeza alta, al igual que el cuerpo técnico y la directiva, y apeló a la «paciencia y tranquilidad» como los pilares maestros para construir lo que viene.

Alejandro Arribas, en el palco del Cartagonova durante un partido del FC Cartagena / Iván Urquízar

Además, Arribas quiso ensalzar el papel fundamental de la grada, recordando que «la grandeza de los clubes se mide por su afición», agradeciendo el apoyo incondicional en una temporada tan exigente. Dejó claro ante las peñas que para el nuevo proyecto intentarán corregir todo aquello que ha faltado, con el objetivo intacto y la ilusión de devolver a la entidad al fútbol profesional, subrayando que eso es exactamente «lo que se merece este club» y su gente.

Rueda de prensa inminente

Ese férreo llamamiento a la calma del presidente se refuerza ahora desde las entrañas de la propia entidad. Fuentes directas del club mandan un mensaje de tranquilidad hacia el exterior, asegurando que se está trabajando de manera incesante, discreta pero efectiva, en la liquidación de la temporada para cuadrar los números y anunciar pronto los pormenores del próximo proyecto deportivo. Hay una clara voluntad de transparencia por parte de la directiva, que es consciente de la necesidad de informar a su masa social.

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Por ello, la directiva ha marcado una cita ineludible en el calendario a muy corto plazo. En un periodo inferior a dos semanas, se va a realizar una esperada comparecencia pública de los máximos dirigentes del club. Así nos lo han traslado a esta redacción. Esta rueda de prensa servirá como altavoz oficial para explicar de forma pormenorizada y sin filtros la situación actual de las cuentas, detallar la hoja de ruta y resolver todas las dudas en el plano institucional. Será el momento definitivo de poner luz y taquígrafos sobre un club que ha firmado una campaña elogiable sobre el verde, pero que está obligado a afrontar un futuro complejo en los despachos para volver a intentar el ascenso a Segunda División.