Los abonados del UCAM Murcia ya pueden adquirir sus entradas para el play off de la ACB

El UCAM Murcia CB ya ha activado la venta de entradas para el primer partido del play off de la Liga Endesa que el conjunto universitario disputará en el Palacio de los Deportes. Al no estar incluida en el carné las eliminatorias por el título, el club abrió este sábado el plazo para que sus abonados puedan adquirir su localidad con prioridad y mantener su asiento habitual, después de que consiguiera amarrar el factor cancha el pasado viernes con su victoria ante el Hiopos Lleida (116-95).

Un hecho histórico, puesto que el UCAM Murcia, será la primera vez que cuente con este privilegio, de las tres ocasiones que ha disputado las eliminatorias por el título. Por lo que contará con la baza de poder disputar un hipotético tercer partido de desempate en los cuartos de final.

La entidad universitaria ha fijado un precio especial de 20 euros para sus abonados, como reconocimiento a la fidelidad mostrada durante la temporada. La compra podrá realizarse a través de la página web oficial del club o de manera presencial en las oficinas del Palacio de los Deportes.

El plazo para conservar el asiento dependerá de la fecha definitiva del encuentro. Si el partido se disputa el martes, los abonados tendrán hasta las 10.00 horas de ese mismo día para formalizar la compra. En cambio, si el choque se celebra el miércoles, el plazo se ampliará hasta las 10.00 horas de ese día.

La venta para el público general, el lunes

La venta para el público general se abrirá el próximo lunes a las 10.00 horas, una vez finalizada la fase regular de la Liga Endesa y definidos los emparejamientos de cuartos de final.

Los jugadores del UCAM Murcia tras la victoria conseguida frente al Hiopos Lleida. / Israel Sánchez

Bilbao Basket o Barça, los rivales

El UCAM Murcia todavía está pendiente de su clasificación final para conocer rival y fecha exacta de su estreno en las eliminatorias por el título y todo dependerá del partido aplazado entre el Barça y el Valencia Basket que se disputa este domingo (19.00 horas, DAZN). Si el equipo de Sito Alonso termina en segunda posición, se medirá al Surne Bilbao el miércoles 3 de junio, a las 19.00 horas, en el Palacio de los Deportes. Si finaliza cuarto, el rival será el Barça, en un partido fijado para el martes 2 de junio, también a las 19.00 horas.

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El club quiere que el Palacio vuelva a ejercer como factor diferencial en una cita clave de la temporada, un escenario donde tan solo ha cedido dos derrotas esta temporada en la fase regular. De hecho, el UCAM Murcia no pierde un partido en casa desde el pasado 30 de diciembre de 2025 ante el Real Madrid y ha igualado su mejor récord como local, el calcar los números de la temporada 2023-2024 cuando se alcazaron las finales de la ACB.