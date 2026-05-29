El Zambú Pinatar inicia el sueño a Primera División

San Pedro del Pinatar sueña con la Primera División de fútbol sala. El Zambú CFS Pinatar arranca este fin de semana el momento más importante de su historia al estrenar su participación en los play off por el ascenso. El rival en esta semifinal, al mejor de tres partidos, será el Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda, en un choque que promete. El pitido inicial está fijado para las 18:30 horas de este sábado en el pabellón Príncipe de Asturias, televisado por el YouTube FutsalRFEF.

La cita es mayúscula. Solo uno de los cuatro participantes en estas eliminatorias —junto a Wanapix y MRB FS Móstoles— acompañará al Inagroup El Ejido FS en la máxima categoría la próxima temporada. Para el conjunto pinatarense, la aventura tiene un sabor especial e inédito: es la primera vez en la historia del club que el Zambú pelea por el billete a la élite. Un hito que ha movilizado a toda la afición de toda la zona del Mar Menor hasta agotar las localidades del recinto. El club ha tenido que colocar gradas supletorias y ha colgado el cartel de "lleno absoluto", con la expectativa de un ambiente extraordinario que busca convertirse en el jugador número seis para los azulones.

Celebración de un gol del Zambú. | L.O. / L.O.

El equipo dirigido por Dani Martínez llega a esta cita en un estado de gracia que no es casualidad. Son ya catorce jornadas consecutivas en las que el bloque se ha mantenido en las posiciones de privilegio de la tabla, una constancia que le permitió certificar la tercera plaza en la fase regular y, por ende, asegurarse el factor cancha en esta eliminatoria. El técnico catalán, además, afronta el reto con la tranquilidad de tener su futuro asegurado, tras, como anunciamos en esta redacción, haber renovado su contrato con la entidad marmenorense hasta el 30 de junio de 2027, independientemente del resultado de estos play off. Una apuesta firme de la directiva y de la dirección deportiva que refleja la confianza plena en un proyecto que ha crecido a pasos de gigante en apenas doce meses. El propio Dani Martínez ha reconocido que terminar terceros ya constituye por sí solo un éxito rotundo, aunque su plantilla afronta el duelo ante los andaluces sin complejos y con el deseo claro de alcanzar la gran final.

El entrenador pinatarense anticipa un duelo de pizarras tremendamente igualado. Y no le falta razón. El Heredia 21 Málaga es un bloque construido expresamente para dar el salto de categoría, con una plantilla que acumula una experiencia notable en la élite del fútbol sala nacional. Nombres como Fernan, Rafa López o Nando Torres son futbolistas con muchos kilómetros en Primera División, varios de ellos incluso internacionales con la Selección Española. De los más conocidos es Fernán, ex canterano de ElPozo Murcia, quien aportará un punto de motivación extra en su regreso a tierras murcianas. El conjunto andaluz llega a San Pedro con más interrogantes que certezas tras una segunda vuelta algo irregular, pero su potencial individual lo convierte en un adversario de máximo respeto.

Frente a ese oficio y veteranía, el Zambú Pinatar opondrá sus mejores señas de identidad: intensidad, ritmo asfixiante y un bloque cohesionado que ha hecho de la presión defensiva y la velocidad en la transición sus mejores armas a lo largo de todo el curso. De hecho, en la recta final de la liga regular, los pinatarenses ya vencieron al propio Málaga en un duelo directo y apasionante que les permitió amarrar esa codiciada tercera plaza. Ese precedente reciente es un argumento de peso antes de que ruede el balón.

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La hoja de ruta de la eliminatoria está trazada. El segundo encuentro de la semifinal está programado para el 7 de junio a las 17:00 en territorio malagueño, mientras que, si fuera necesario un tercer y definitivo partido de desempate, este se disputaría de nuevo en el feudo pinatarense el martes 9 de junio a las 20:00. Antes de todo eso está el primer choque y el Príncipe de Asturias promete ser una caldera.