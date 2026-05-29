El UCAM Murcia, a por el último triunfo para hacer del Palacio su mejor aliado

El UCAM Murcia CB llega a la última jornada del calendario regular de la ACB con la posibilidad de reescribir la historia. Y es que, aunque parezca imposible, siempre es capaz de añadir unas líneas más a todos las gestas que ha ido coleccionando durante las últimas temporadas.

Porque si el conjunto universitario ya tiene amarrada desde hace semanas su presencia en el play off por el título, por tercera vez en su historia, ahora tiene la posibilidad de hacerlo por la puerta grande. Con la opción de contar con el factor cancha a su favor para tener así el privilegio de un posible tercer partido de desempate en el Palacio en cuartos de final y un hipotético quinto en semifinales.

Pero, para que eso ocurra, primero deberá ganar esta noche al Hiopos Lleida (20.30 horas, DAZN) y después esperar a ver lo que sucede en los enfrentamientos de su rivales directos al término de la jornada unificada.

Una victoria le aseguraría ese factor cancha y alcanzaría los 25 partidos ganados en una misma temporada. Una cifra histórica que le permitiría elevar su porcentaje de triunfos al 74% esta campaña, algo que tan solo ocho equipos han logrado en la ACB durante los últimos treinta años.

Si el UCAM Murcia es capaz de vencer a un Lleida que llega con los deberes hechos, el siguiente paso será mirar los resultados de los encuentros de Barça, Valencia y Baskonia. Eso pondrá algo más de orden en la clasificación, aunque no definitivo.

Porque dependiendo de cómo se den esos partidos, el conjunto universitario puede que no conozca ni su rival ni su camino en el play off hasta el domingo, cuando se dispute el partido aplazado entre el Barça y el Valencia Basket (19.00 horas) dos días después de esta última jornada unificada.

Michael Forres y David DeJulius, tras el triunfo ante el Gran Canaria. / Juan Carlos Caval

Las posibilidades de que el club murciano acabe segundo, según publicó la ACB, son del 31%, la misma cifra para ser tercero o cuarto, y solo un 6% le desplazaría hasta la quinta posición. No obstante, el UCAM Murcia tiene de su lado los números. Porque se ha abonado al cierre triunfal cada año en el Palacio de los Deportes. Y es que los universitarios, con Sito Alonso en el banquillo, tan solo han cerrado en una sola ocasión la temporada sin ganar. Además, por cuarto año consecutivo, el club presentará su equipación 'sorpresa' para este encuentro.

Camiseta sorpresa

Una camiseta especial tras el acuerdo alcanzado con la firma Jordan, dentro de la misma línea de Nike, que le convertirá en el primer equipo en España en lucir el logo del mítico 'Jumpman'. Lo único que se conoce es que será de color azul, y que esta equipación será la que el UCAMMurcia utilice como local para sus partidos de la competición europea, todo apunta que la Basketball Champions League, y también será la alternativa en la Liga Endesa.

Will Falk, alero del UCAM Murcia, tras el anuncio del acuerdo de Jordan para vestir al club. / UCAM Murcia CB

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, podrá contar con todos sus efectivos para el encuentro, incluso con un Will Falk ya recuperado tras una pequeña intervención que le hizo pasar por el quirófano. No obstante, Sander Raieste puede ser duda hasta última hora debido a un proceso vírico que le ha impedido entrenar con normalidad durante toda la semana.

Vuelve Dani García

En el Hiopos Lleida, por su parte, destaca la vuelta de Dani García al Palacio. El base, en su segunda temporada en Murcia, tuvo protagonismo en la rotación del equipo en los partidos de la FIBA Europe Cup hasta el parón de febrero, aunque sin opciones de entrar en la convocatoria de la Liga Endesa ante el estado de forma de David DeJulius y Michael Forrest. Por este motivo, el jugador catalán se marchó cedido a un Hiopos Lleida en el que está demostrando tener hueco en la competición con una media de 6 puntos y 4 asistencias en los 13 partidos que ha disputado hasta entonces.

Dani García, en el partido ante el Bosna en la FIBA Europe Cup. / | JUAN CARLOS CAVAL

Récord de triples

En el partido de la primera vuelta, disputado antes de afrontar el parón de noviembre por las Ventanas FIBA, el conjunto universitario logró la victoria con una exhibición desde el triple al quedarse a tan solo un lanzamiento (22) del récord establecido en marzo de 2025 por el Unicaja en la Liga Endesa (23).

David DeJulius, base del UCAM Murcia, durante el partido ante el Hiopos Lleida. / Pol Puertas/ACB Photo

Las cuentas del UCAM Murcia

Según publicó la ACB, a través de sus canales oficiales, el UCAM Murcia puede terminar la Liga Endesa como 2º en 20 casos (31%), 3º en 20 casos (31%), 4º en 20 casos (31%), 5º en 4 casos (6%).

Es tercero ahora mismo, pero alcanzaría la segunda posición si gana al Hiopos Lleida, el Valencia Basket gana como máximo un partido y se produce una de esas dos situaciones: o Kosner Baskonia pierde, o Barça gana sus dos partidos. Incluso podría ser segundo si pierde: pasaría si el Barça gana a Valencia Basket, MoraBanc Andorra a los blaugrana y el Kosner Baskonia pierde.

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Las diferentes combinaciones que pueden darse en la parte alte de la clasificación de la ACB. / ACB Media

En otras combinaciones ganando puede ser hasta cuarto (si Valencia Basket gana sus dos partidos y Kosner Baskonia no falla). En el resto de casos sería tercero. En caso de derrota podría ser desde segundo a quinto, posición que ocuparía solo si el Barça gana sus dos encuentros y el Valencia Basket vence al Dreamland Gran Canaria.