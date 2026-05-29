El UCAM Murcia, con una oferta para jugar la Eurocup la próxima temporada

El UCAM Murcia CB ha pasado en un año de verse obligado a jugar la previa de la Basketball Champions League y de recurrir en la presente temporada a la FIBA Europe Cup, a tener sobre la mesa dos ofertas para jugar la próxima temporada en Europa. Según ha podido confirmar esta Redacción, el club maneja un ofrecimiento para enrolarse en la Eurocup, la segunda competición de la Euroliga, un torneo que ya disputó en la temporada 2016-2017 en su estreno continental.

Dylan Ennis, del UCAM Murcia, durante la fase previa de la Basketball Champions League. / FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Después de unas campañas donde la Eurocup ha perdido fuerza en favor de la BCL, organizada por la FIBA, la Euroliga, que es la organizadora, ha lanzado una ofensiva de cara a la próxima temporada con el fin de captar clubes. Y entre los objetivos se encuentra el UCAM Murcia. El Tenerife ya tiene decidido aceptar la oferta, que en su caso contempla un fijo de tres temporadas más dos opcionales, con una prima inicial por participar de 150.000 euros, aunque no está confirmado que sean los mismos términos del contrato ofrecido a la entidad murciana. El objetivo es tener 24 clubes con contrato y las ocho plazas restantes ser adjudicadas a invitados. Además, el campeón se llevará 300.000 euros, 100.000 el subcampeón y los dos finalistas tendrían opción de jugar la Euroliga.

De 20 a 32 equipos

La Euroleague Commercial Assets (ECA), que es el órgano rector de la Euroliga, de la mano de su nuevo CEO, el español Chus Bueno, persigue relanzar la competición proponiendo a los clubes firmantes un escenario a medio y largo plazo. Además, pasará en la temporada 2026-2027 a contar con 32 equipos en lugar de 20 con un cambio de formato de competición. En principio, en la fase inicial, se formarán cuatro grupos con ocho equipos con liguilla a ida y vuelta, pasando los cuatro primeros de cada uno a la siguiente ronda. A partir de ahí, el torneo quedará dividido en otros cuatro grupos de cuatro clubes, y los dos primeros accederían a cuartos de final, que se disputarán al mejor de tres encuentros al igual que las semifinales y la final. Esta nueva distribución garantiza a todos los participantes un mínimo de 14 partidos y podría llegar hasta 29: 14 de la primera fase, seis de la segunda, y tres en cada una de las tres posibles eliminatorias.

Otra circunstancia a tener es cuenta es el número de cupos exigidos. En el caso de la Basketball Champions League son cinco jugadores de formación, mientras que la Eurocup, como ocurre en la ACB, solo se pide cuatro.

El UCAM cumple con los requisitos

Según apunta El Día de Tenerife, los requisitos que exige la Eurocup son tener un pabellón con capacidad mínima para cinco mil espectadores y un presupuesto de más de cinco millones de euros, al igual que estar entre los mejores clasificados de la ACB. Todos ellos, por tanto, los cumple el UCAM Murcia.

López de la Torre, DeJulius y Sant-Roos, del UCAMMurcia, celebrando un triunfo esta temporada. / ISRAEL SÁNCHEZ

La fecha límite

Según apunta la misma información, la fecha máxima que tienen los clubes para reenviar firmado el documento de adhesión remitido por la Eurocup es el 8 de junio. A partir de ahí, se reunirá el Board de la competición para dar luz verde a los nuevos participantes, y en la primera quincena de julio, en asamblea, se dará el visto bueno.

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La postura del UCAM Murcia

El club universitario está sopesando en estos momentos los pros y los contras de la Basketball Champions League y la Eurocup. En estos momentos juega con ventaja en un escenario donde puede elegir. De hecho, está valorando el pase a la competición de la Euroliga, y el pasado miércoles, en la rueda de prensa donde se anunció el acuerdo con la marca Jordan para vestir al club, Juan Pablo Mendoza, director Creativo del club, solo dijo que la camiseta se utilizará en Europa la próxima campaña, sin nombrar en ningún momento la BCL.