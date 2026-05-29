Riquelme sortea el obstáculo de Florentino en el voto por correo contratando un notario para que los socios del Real Madrid voten desde su sede

Las elecciones del Real Madrid habían generado cierta controversia entre los madridistas con el problema del voto por correo. La condición que ha dispuesto la junta electoral para ejercer ese voto por correo es que es innegociable que se produzca ante notario porque hay que levantar un acta notarial, verificar la identidad del votante y remitir el voto por correo certificado a un apartado postal específico. Esto ha generado un profundo malestar en muchos socios por la imposibilidad de lograr una cita en la notaría antes del 3 de junio, fecha límite para emitir ese voto por correo. Y a los problemas de burocracia procesal se añade el del coste económico, aunque el Real Madrid se compromete a abonar posteriormente los gastos. Pero de antemano el socio debe adelantar esos casi 100 euros a los que asciende la gestión notarial.

Votar en Valdebebas el domingo con Madrid colapsado

Ante este malestar que los socios han mostrado en las redes sociales, Enrique Riquelme ha convertido el problema en una oportunidad buscando una solución para todos esos socios que no se van a desplazar el domingo 7 de junio a Valdebebas a votar en persona en una jornada especialmente caótica en la capital con la visita del Papa León XIV. El candidato Riquelme ha decidido ahorrarles el papeleo a todos los socios y para ello será él quien ponga a su disposición los servicios de un notario.

Riquelme ha sido rápido y ha anunciado que en su sede, localizada en la calle Rafael Salgado, 3, los socios encontrarán a un notario, sin coste alguno, para poder ejercer el derecho a voto en estos días previos al miércoles 3 de junio, desde la 10:00 de la mañana a las 12:00 y desde las 16:30 de la tarde a las 18:30. Una medida inteligente que ahorra a los socios las gestiones y que ha sido celebrada por muchos de los madridistas que tenían pensado ejercitar su voto por correo.