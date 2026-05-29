Real Murcia: Sánchez Breis y el desafío de rehacer otro vestuario

El verano ha vuelto a llegar antes de lo esperado a Nueva Condomina y en los despachos ya se trabaja a un ritmo más acelerado. No le queda otra al Real Murcia, tras otra decepcionante temporada, que rehacer todo lo que está mal para no caer en los mismos errores. Y ese es el reto que afronta Sánchez Breis desde la parcela deportiva. Después de firmar al entrenador Sergi Guilló y de anunciar el primer fichaje, el del lateral Víctor Olmedo, en el club grana existe la sensación de tener que empezar prácticamente desde cero.

Eso es algo que ya conocía Breis a su llegada, hace un mes, cuando un Real Murcia confeccionado en un principio para mirar arriba, llegaba a las últimas jornadas jugándose la vida en la Primera Federación para no caer a los puestos de descenso. Sobre el papel, el club grana dispone de una estructura avanzada, se podría decir que algo similar a la de otros veranos recientes con hasta 14 futbolistas con contrato en vigor, según comunicó el club nada más finalizar el curso. Sin embargo, la realidad es algo distinta.

Porque desde el Real Murcia se asume que varios de esos jugadores no encajan en la idea deportiva que se pretende implantar y que, conforme avance el verano, se intentarán negociar diferentes salidas. Por lo que eso obliga a Sánchez Breis a acudir nuevamente al mercado con los ojos puestos en todos sitios y de preparar más de un 'Plan B'. No se trata únicamente de incorporar retoques o cubrir posiciones concretas, el conjunto grana debe rehacer otro vestuario tras la llegada, de lo que podría considerarse, de este fin de ciclo tras cuatro temporadas consecutivas en Primera Federación en las que tan solo ha disputado un play off por el ascenso.

Manolo Sánchez Breis junto a Felipe Moreno, Pedro Asensio y Juanjo Fernández. / Paco Sarabia

Así pues, la intención del Real Murcia pasa por modificar de manera importante el organigrama de su plantilla tras una temporada decepcionante en la que el equipo sufrió un volantazo tan brusco. "Se necesita gente competitiva, con velocidad, actitud y experiencia... no pueden venir jugadores a retirarse, sino los que quieran crecer con el club y mantenerlo en el fútbol profesional", comentaba Breis durante su presentación como director deportivo del club murciano hace unas semanas.

Un verano en el que el Real Murcia deberá mirar a la portería, aunque Piñeiro tenga contrato, a un lateral izquierdo que lleva años sin doblar posición, aunque Cristo Romero tenga contrato, a los centrales, pese a tener a Antxon Jaso y Óscar Gil con contrato, a la delantera, pese a contar con Flakus y Ortuño, a los extremos, pese a tener con contrato en vigor a Bustos, y a un centro del campo en el que la mayoría de futbolistas cuentan con un perfil similar y sin la asignación de un rol concreto, como Moyita, Palmberg o Ekain más la presencia de un Sekou que no ha terminado de convencer en su primer año.

Los jugadores del Real Murcia tras un partido en Nueva Condomina esta temporada. / Israel Sánchez

La experiencia en el FC Cartagena

No todos ellos tienen garantizada su continuidad, tras el giro que intentará dar el Real Murcia a partir de esta nueva campaña, y eso es algo que ya conoce Breis. Porque el pasado verano, al frente de la dirección deportiva del FC Cartagena, ya tuvo que afrontar una reconstrucción prácticamente total después del descenso del conjunto albinegro a Primera Federación. Entonces le tocó levantar una plantilla desde casi cero, condicionado por la caída de categoría, las limitaciones económicas y la necesidad de incorporar un gran número de futbolistas en pocas semanas.

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No llegó la sangre al río, con la caída de categoría en Nueva Condomina, pero sí que será un contexto similar ante este desafío de intentar que el Real Murcia vuelva a pelear con los mejores en lugar de intentar perseguirles.