Motociclismo
Quiles regresa al escenario de su primera victoria en Moto3 con Acosta y Aldeguer optando al podio
El mazarronero celebra el regreso de Marc Márquez tras ser intervenido quirúrgicamente
En Mugello, hace un año, el murciano Máximo Quiles logró su primera victoria en el Mundial de Moto3. Este fin de semana, el piloto del Team Aspar regresa al mismo escenario como líder destacado del campeonato y tras sumar tres triunfos consecutivos. La regularidad le ha llevado a tener 64 puntos de renta sobre Adrián Fernández, y 73 con el otro murciano de la categoría, Álvaro Carpe, quien se reencontró con el podio en Barcelona, donde fue segundo. En MotoGP, Fermín Aldeguer llega al Gran Premio de Italia como jefe de filas del Team Gresini por la baja por lesión de Álex Márquez. El de La Ñora ya demostró en Montmeló, donde fue segundo y logró su primer podio del año, que está en vías de estar totalmente recuperado de la grave lesión que sufrió en enero. Por su parte, Pedro Acosta, que lideró gran parte de la pasada cita, celebró el regreso de Marc Márquez, quien será su compañero en 2027 en Ducati: «Me alegro de que esté, le hace falta al campeonato, nos hace falta a todos que esté el vigente campeón. Para los que estén luchando por el título, supongo que nunca gusta ganarlo sin que Marc esté, sabe un poco a poco», expresó el murciano, quien también afirmó que ya no espera más mejoras en su KTM.
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