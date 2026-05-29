Fútbol
El Lorca Deportiva se fijja en Chus Ruiz y Talaverón
El centrocapista y el delantero son pretendidos por el club lorquino
La dirección deportiva del Lorca Deportiva, encabezada por David Navarro y el entrenador, Sebas López, no quieren esperar demasiado a la hora de incorporar jugadores que interesan. Son los casos de Chus Ruiz y Talaverón.
Chus Ruiz es asturiano de veinticinco años, centrocampista que esta pasada campaña ha disputado treinta y un partidos, anotando tres goles con La Unión. Tambien ha jugado en el Torrelavega, Vélez y Langreo.
Diego Fernández Talaverón es almeriense, tiene veinticuatro años y mide 1,81. La pasada campaña jugó veintinueve partidos, anotando siete goles con el Linares. Se formó en las canteras del Granada y Sevilla. Tambien ha militando en el Ilicitano y Sanluqueño.
La entidad lorquina ha hecho público que los jugadores Dani Albiar, Acevedo, Gabri, Juan Hernández, Carrasco, Soler y Kiko no van a continuar. Sigue interesando Tafalla, quien tiene una oferta de renovación, al igual que Dani García y Sergi. Además, los técnicos están negociando para que los jóvenes Adri Heredia y Fran Arbol sigan cedidos en el Lorca. Están confirmados Álvaro Martínez, Willy, Álex Peque, Naranjo y Jaime Escobar.
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