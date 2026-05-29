El Jimbee Cartagena pierde y queda al borde del precipicio

El Jimbee Cartagena arrancó el play off por el título de la Primera División con un doloroso y severo revés que le deja sin margen de error y contra las cuerdas. El cuadro cartagenero cayó derrotado por 3-5 ante un Inter Movistar extremadamente serio que volvió a vestirse con los ropajes de 'bestia negra' y desactivó por completo las virtudes locales en el Palacio de Deportes. Con este resultado, el vigente campeón de Liga se asoma de lleno al borde del precipicio: ya no puede fallar más en esta eliminatoria de cuartos de final si quiere revalidar la corona. La hoja de ruta se vuelve épica y sumamente exigente, obligando a los hombres de Duda a vencer el próximo lunes a las ocho de la tarde en el Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz y, posteriormente, rematar la machada en un hipotético tercer encuentro de vuelta en tierras cartageneras. El desafío es de proporciones mayúsculas; la red de seguridad ha desaparecido por completo.

Más allá del marcador adverso o de la pérdida del factor cancha, lo que verdaderamente enciende las alarmas en el entorno rojiblanco es un síntoma intangible pero demoledor: la preocupante pérdida de ese punto competitivo que transformó al Jimbee en un equipo coleccionista de títulos durante los últimos años. Hubo un tiempo, no muy lejano, en el que el ADN de este vestuario se definía por su infalibilidad. El Jimbee era el conjunto del 'día D y la hora H', un bloque implacable que crecía exponencialmente ante la presión ambiental y que jamás temblaba en las citas marcadas en rojo en el calendario. Sin embargo, esa letalidad en los momentos cumbre parece haberse evaporado de forma alarmante cuando más falta hace.

La derrota de Jimbee Cartagena frente a Inter Movistar, en fotos / Ivan Urquizar

La historia reciente empieza a conformar una secuencia demasiado repetitiva y dolorosa para la afición. Ocurrió en la Copa de España, se repitió en la Final Four de la Champions League frente al Sporting de Portugal, volvió a suceder hace apenas una semana en la Final Four de la Copa del Rey en Jaén, y la preocupante constante se escenificó de nuevo anoche ante la escuadra madrileña. El Jimbee, antes letal, no para de fallar cuando la verdad se pone sobre la mesa. Esa fiabilidad granítica que encumbró al proyecto se echa de menos justo ahora, cuando las eliminatorias se deciden por detalles infinitesimales.

El choque ya comenzó con curvas y malas noticias para los locales por culpa de un desajuste defensivo tempranero. A los dos minutos de juego, una fulgurante triangulación del Movistar Inter desnudó la marca cartagenera, permitiendo que Raya recibiera completamente liberado de oposición. El interista no perdonó en el mano a mano ante Chispi e instauró un gélido 0-1 en el electrónico. A pesar del mazazo inicial, el tanto no hizo mella en el ánimo de un Jimbee que supo reaccionar con orgullo en un primer tiempo repleto de alternativas. La insistencia encontró el premio del empate en el minuto 9 por mediación de Javi Ramírez, sin duda uno de los efectivos más activos del envite.

El gol espoleó al Palacio y al propio equipo, que se volcó sobre la portería madrileña hasta que apareció la magia de Motta. El italo-brasileño se inventó un soberbio zapatazo con su pierna izquierda que limpió las telarañas de la escuadra visitante. Un auténtico 'mottazo' que supuso el 2-1 y que coincidió con los mejores minutos de juego de la escuadra local. No obstante, la alegría fue efímera. En una acción desafortunada en el área melonera, los colegiados señalaron penalti a favor de Inter. Pani fue el encargado de ejecutar la pena máxima y establecer el 2-2; Chispi llegó a adivinar la trayectoria e incluso tocó el esférico, pero la potencia del disparo impidió la parada. Lejos de venirse abajo, el Jimbee volvió a golpear en una magnífica pizarra de estrategia. Pablo Ramírez cazó un balón ensayado para batir la portería interista y colocar el 3-2 con el que se alcanzó el descanso, dejando la reconfortante sensación de que el cuadro local firmaba un partido notable, equilibrado y sabiendo perfectamente lo que demandaba el guion.

Remontada interista

Sin embargo, toda la solidez y el optimismo edificados en el primer acto se derrumbaron de forma catastrófica tras la reanudación. En el segundo periodo, el partido se le torció por completo al conjunto cartagenero, abriendo de par en par las puertas a la remontada de un Movistar Inter que penalizó cada mínimo error con una crueldad infinita. Los fantasmas del pasado reciente sobrevolaron la pista a la misma velocidad con la que los de Torrejón recuperaban el control del luminoso.

La derrota de Jimbee Cartagena frente a Inter Movistar, en fotos / Ivan Urquizar

El principio del fin comenzó a gestarse en el minuto 26, cuando Cecilio firmó una genialidad individual en la que Tomaz le concedió un metro de ventaja en la frontal, espacio que el jugador interista aprovechó para alojar el balón en la mismísima escuadra de Chispi de forma inapelable. Con el 3-3, los nervios y las imprecisiones atenazaron las piernas locales, y apenas tres minutos después llegó el error fatal. Mellado, habitualmente impecable y termómetro del equipo, cometió un fallo crítico en la salida de balón. Harrison leyó la intención, le robó la cartera al jugador blanqueño y batió con facilidad al guardameta cartagenero en el mano a mano para poner el 3-4.

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A partir de ahí, el Jimbee Cartagena activó el modo heroico y desató un auténtico acoso y derribo sobre la portería madrileña. Los de Duda merecieron con creces el gol del empate, rondando el área con insistencia y estrellándose contra el muro interista, pero la fortuna dio la espalda por completo. Ya en las postrimerías, con la obligada apuesta del portero-jugador y Gon Castejón bajo palos intentando el milagro a la desesperada, Javi Mínguez lo aprovechó para firmar el definitivo 3-5 en el último minuto del choque. El Inter golpea primero en la mesa y el Jimbee camina de forma temeraria por el alambre, forzado a una machada histórica en feudo madrileño si no quiere abdicar de su corona antes de tiempo.