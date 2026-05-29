Fermín Aldeguer, el mejor murciano en la primera jornada en Mugello

Fermín Aldeguer ya demostró en Montmeló que está de vuelta. Tras la grave lesión que sufrió el pasado mes de enero, el de La Ñora fue segundo en el Gran Premio de Cataluña. Y en Mugello fue el mejor murciano, logrando la clasificación directa para la Q2 en MotoGP tras acabar quinto, justo por delante del reaparecido Marc Márquez, a 196 milésimas de segundo (1:45.004) del dominador de la una jornada, otro piloto de Ducati, Fabio Di Giannantonio (1:44.808). En Italia, el murciano es el jefe de filas del Gresini Racing ante la baja de Álex Márquez.

Quien tendrá que pasar este sábado por la Q1 será Pedro Acosta. Después de ser sexto en los entrenamientos libres con 1:46.794, en la tanda que decidía los pilotos de la Q2, el de Mazarrón solo pudo ser decimotercero, con 1:45.294, a más de una décima de Diogo Moreira, que fue décimo y entró en el corte.

Pedro Acosta, en la primera jornada de entrenamientos en Mugello / CLAUDIO GIOVANNINI/Efe

Carpe y Quiles, en la Q2

Aunque no estuvieron entre los mejores del primer día, los dos pilotos murcianos de Moto3, Álvaro Carpe y Máximo Quiles, entraron directamente en la Q2. El primero fue duodécimo con 1:56.409, mientras que el líder del Mundial y ganador de las tres últimas carreras, concluyó decimocuarto, justo en el límite, con 1:56.434 que logró justo en su última vuelta.

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En cualquier caso, la clasificación está muy igualada, como es habitual en esta categoría, porque entre el autor de la ‘pole’, el británico Scott Ogden (1:55.812), y Quiles hay solo 622 milésimas de segundo de diferencia. Antes, en los entrenamientos libres disputados con la pista húmeda, el murciano del Team Aspar fue tercero.