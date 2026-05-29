ElPozo Murcia, a las puertas de un hito

La historia del fútbol sala nacional no se puede entender sin ElPozo Murcia y este fin de semana el club murciano está preparado para derribar otra barrera mítica. Tras el espectacular golpe de autoridad asestado anoche en el Palacio de los Deportes, donde los hombres de Josan González pasaron por encima del Jaén Paraíso Interior con un contundente 5-2 en el primer asalto de los cuartos de final, la entidad no solo encarriló el pase a semifinales, sino que dejó su contador histórico de goles oficiales en una cifra que marea: 6.995 tantos entre todas las competiciones.

La maquinaria ofensiva del conjunto murciano se encuentra a tan solo cinco dianas de alcanzar los 7.000 goles, una marca estratosférica que resume más de tres décadas de historia. Este domingo, en el segundo encuentro de la eliminatoria en tierras andaluzas, la plantilla afronta un viaje con un doble y estimulante botín en juego: sellar por la vía rápida la clasificación a las semifinales por el título de Liga y, de paso, certificar una cifra redonda. El desglose total son 5.783 goles en Liga, 405 en Copa de España, , 97 en la Supercopa de España, 193 en la Copa de Europa, 27 en la Recopa, 3 en la Copa Ibérica, 285 en la Copa del Rey, 22 en la Copa Intercontinental y 180 en la Copa Presidente FFRM.

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Los jugadores de ElPozo Murcia celebrando un gol esta temporada en el Palacio de los Deportes. / ISRAEL SÁNCHEZ

El destino ha querido que este récord coincida con el momento más caliente de la temporada, elevando la épica de los play off. Aunque el principal objetivo del vestuario de Josan González es puramente competitivo y pasa por evitar un tercer partido de desempate, la plantilla sabe que está a un paso de escribir una nueva página dorada. Si el olfato goleador de los murcianos mantiene el nivel exhibido en el primer choque, Jaén podría convertirse en el escenario de una celebración doble para el fútbol sala de la capital del Segura, ya que podría llegar a la mareante cifra de 7.000 tantos.