En directo: UCAM Murcia-Hiopos Lleida

El UCAM Murcia CB cierra la mejor temporada regular de su historia. Y lo hace recibiendo al Hiopos Lleida, al que tiene que vencer para poder optar a concluir en la segunda posición de la clasificación y entrar en el selecto grupo de equipos que hay logrado en la historia el 74% de victorias. La novedad de última hora es que Sander Raieste, con un proceso vírico durante la semana, se ha quedado fuera de la convocatoria y ha entrado en la misma Rubén López de la Torre. Además, habrá que estar pendiente de lo que ocurre en los partidos que disputan Barça, Baskonia y Valencia Basket, rivales directos por la segunda plaza de la liga regular.

Así está la clasificación de la Liga Endesa

Las estadísticas del partido

Primer cuarto

El equipo murciano salió con un quinteto mucho más reconocible que en el triunfo en Zaragoza, con David DeJulius, Jonah Radebaugh, Will Falk, quien reaparece tras dos encuentros lesionado, Toni Nakic y Emanuel Cate.

La permisiva defensa del UCAM en el arranque provocó que el Hiopos Lleida lograra una renta de a los cuatro minutos de seis puntos (7-13) gracias a tres triples de los visitantes. Ejim y Batemon, en dos ocasiones, castigaron a los locales, que a continuación, controlando el rebote y corriendo la pista, arregló la situación con un parcial de 10-0 que inició Radebaugh y coincidió con la entrada en pista de Mike Forrest y Devontae Cacok (17-13). Pero tras otra canasta de tres puntos del capitán que puso el 22-17, le devolvió el Lleida el parcial con un 0-19 (22-26, min. 8) coincidiendo con un nuevo quinteto en pista de los murcianistas.

Noticias relacionadas

La inspiración desde el tiro exterior de los ilerdenses continuó con un triple, el sexto del primer cuarto, inverosímil de Oriol Paulí cayéndose al suelo que situó el marcador en 23-29 tras errar Cacok solo bajo el aro, cerrándose el primer acto con un triple fallado de Forrest sobre la bocina.