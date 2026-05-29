El Barça se impone en Andorra en la prórroga

El MoraBanc Andorra consiguió la permanencia a la Liga ACB en el inicio del último cuarto de su partido ante el Barça, cuando se consumó el triunfo del Valencia Basket contra el Dreamland Gran Canaria, y llevó al límite al equipo azulgrana, que se impuso en el tiempo extra (95-100) liderado por Kevin Punter.

El Barça supo jugar con la ansiedad del MoraBanc Andorra en el inicio del partido. Los de Xavi Pascual consiguieron un parcial de 5-15 con dos triples anotados por el base argentino 'Juani' Marcos y cuatro puntos del pívot Fall.

Los de Žan Tabak anotaron sus primeros puntos pasados 5 minutos del primer cuarto con un triple del base Shannon Evans II. La máxima diferencia visitante llegó a ser de +12 (5-17), pero un parcial de 9-2 con un triple de Kyle Kuric y otro de Justin McKoy cerró el primer acto con un 15-19.

Retorno de Laprovittola

En los siguientes 10 minutos, reapareció el base argentino Nico Laprovittola en la dirección del juego del equipo azulgrana después de tres meses de baja por lesión. El MoraBanc supo ajustar la defensa y encontró la manera de parar a los de Xavi Pascual.

La igualdad fue máxima pese al 26-34 y un parcial de 2-9. Los locales reaccionaron en el tramo final y empató el partido Kuric, pero sobre la bocina también anotó 'Toko' Shengelia para el 39-41.

En la reanudación y con la salvación ya casi certificada por el triunfo holgado del Valencia Basket sobre el Dreamland Gran Canaria, el MoraBanc jugó más liberado. Los de Žan Tabak se colocaron por delante en el electrónico y lograron maniatar a un Barça bastante irregular y superado en algunos momentos.

Cinco puntos consecutivos

El liderazgo de Rafa Luz en el tramo final del tercer cuarto sirvió al Andorra para acabarlo por delante con un 62-61 gracias a la intensidad defensiva.

En el último cuarto, con 69-70 en el marcador, el MoraBanc celebró la salvación con el triunfo del Valencia Basket sobre el Dreamland Gran Canaria. El objetivo de los locales estaba conseguido y aún así lucharon por el triunfo hasta el final contra un Barça que se jugaba ser cabeza de serie de los 'play-off'.

A 2:56, un triple de Yves Pons situó el 78-76 en el marcador y después Pustovyi el 80-76. Los de Xavi Pascual reaccionaron y el partido se fue a un final igualado en el que Kevin Punter anotó un triple para empatar a 86 y Kuric falló su tiro decisivo.

Noticias relacionadas

En el tiempo extra, Kevin Punter decidió con cinco puntos consecutivos y los de Xavi Pascual lucharán por ser cabezas de serie en el play-off y el MoraBanc continuará una temporada más en la Liga ACB después de estar 15 jornadas en zona de descenso.