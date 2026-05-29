La afición del Águilas FC se moviliza para estar con su equipo en Sa Pobla

Hay que tirar de hemeroteca para encontrar un desplazamiento tan masivo como el que va a realizar la afición del Águilas FC este fin de semana hasta Sa Pobla. Allí, el equipo costero se juega el ascenso a Primera Federación en el partido de vuelta de la final del play off visitando a la UD Poblense el domingo a las 12:00. A pesar de que no hay viajes organizados y con todo lo que conlleva un desplazamiento fuera de la península, desde el club costero apuntan que puede ser algo más de doscientos aficionados los que se desplacen a Mallorca este fin de semana para apoyar a su equipo. Los propios aficionados han organizado sus desplazamientos.

La afición blanquiazul se está movilizando de tal forma que los más tempraneros comenzaron a viajar este mismo viernes, aunque la gran mayoría lo hará entre este sábado y el domingo del partido. La mayoría cogerá los vuelos desde el aeropuerto de Alicante, pero otros aeropuertos como los de Granada y Valencia también verán pasar durante este fin de semana las camisetas blanquiazules de los aficionados costeros. Incluso desde el aeropuerto de Barcelona se desplazará algún aguileño con residencia en la Ciudad Condal.

El esfuerzo de los aficionados es tal que, desde el mismo lunes en que salió el sorteo, comenzaron a reservar los billetes. Quienes tenían alguna duda se terminaron de decidir tras el empate a cero del partido de ida. Es el caso de Vicente, Fabi y José Manuel, que compraron sus asientos en un avión que saldrá desde Valencia a las 5:30 horas. Para llegar a tiempo, comenzarán su viaje en coche desde Águilas sobre la una de la madrugada del domingo. Su previsión es aterrizar en Palma de Mallorca sobre las seis y media de la mañana, donde recogerán un vehículo de alquiler: lo han pedido «descapotable para llevar la bandera del Águilas bien ondeada», comenta Vicente.

Tras el partido, este grupo volverá a Palma para coger el vuelo de regreso a Valencia sobre las seis y media de la tarde, por lo que esperan estar de vuelta en Águilas sobre las once de la noche. Serán casi 24 horas vestidos de blanquiazul para apoyar a su equipo. «Vamos a ver si se da el día, nosotros creemos que vamos hacer lo correcto, estar con nuestro equipo, lo demás ya no está de nuestra mano», comenta un ilusionado Vicente. Tanto él como sus compañeros tienen presupuestado que el viaje les costará unos 250 euros, «eso para empezar», apunta.

Este es solo un ejemplo de los muchos desplazamientos que va a realizar la afición, con salidas escalonadas entre el sábado y el mismo domingo. Eso sí, la mayoría ha intentado cuadrar el vuelo de vuelta para el domingo por la tarde, evitando así retrasar en exceso la llegada a Águilas por «aquello que pueda pasar», añade Vicente sin querer nombrar explícitamente la palabra ascenso.

De hecho, algunos de estos aficionados compartirán el avión de regreso con la propia expedición del Águilas FC. El equipo, tras realizar su última sesión de entrenamiento este sábado por la mañana, saldrá hacia Mallorca volando desde Alicante. Se hospedarán en un municipio cercano a la capital mallorquina en una expedición en la que viajará toda la plantilla al completo. Esto incluye a los futbolistas que no pueden jugar, como el sancionado Mario Abenza y el delantero Seth Vega, lesionado desde el pasado mes de diciembre. La llegada del equipo a Águilas está prevista para el domingo sobre las diez y media de la noche.

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Será el resto de aguileños que no se desplace el que lleve su aliento desde la ciudad costera, llenando los lugares de encuentro de color blanquiazul. Para todos ellos, tanto los que se desplazan como los que seguirán la final desde Águilas, el entrenador costero ha dicho que «necesitamos que nos den ese punto de energía, aunque no estén, la energía se transmite, son vibraciones y si cada uno hace que tengamos un grano más de fuerza, entre todos lo vamos a conseguir», dándole a la afición las «gracias por el año que nos ha dado y espero poder ayudar con nuestro trabajo a recompensar este año».