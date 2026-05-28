El UCAM Murcia se abona al broche triunfal en el Palacio

El UCAM Murcia CB se encuentra ante la última parada de la fase regular de la Liga Endesa. Una última estación de este viaje histórico de 34 jornadas que ha firmado el conjunto universitario durante meses y que está convirtiendo en algo inolvidable. Porque un triunfo este viernes, ante el Hiopos Lleida en el Palacio (20.30 horas, DAZN), puede darle el privilegio de contar con el factor cancha a su favor en su tercera participación en el play off por el título de la ACB.

Pero ya no es solo eso. Es que el UCAM Murcia alcanzaría las 25 victorias, superando así en cuatro triunfos su mejor marca registrada hace tan solo dos años y entrando así en el 'club del 74%, con los 21 partidos ganados en la temporada 2023-2024 y que acabó ese curso con el equipo murciano disputando las finales por el título ante el Real Madrid. Así pues, ante un Hiopos Lleida con los deberes ya hechos, la plantilla de Sito Alonso intentará ponerle el colofón a una temporada de ensueño ante su público.

Y es que esa es una de las bazas para los universitarios, puesto que con el entrenador madrileño en el banquillo se han convertido en expertos en ponerle el broche triunfal a la temporada en casa. De hecho, una victoria ante el conjunto catalán, también supondría igualar su mejor balance como local en una misma campaña, el mismo que el de la 2023-2024, cuando solo se concedieron dos derrotas en el Palacio de los Deportes.

David DeJulius, a la derecha, junto a Devontae Cacok tras volver a ser protagonista en una nueva victoria del UCAMMurcia. / ACB Photo/J. Bernal

La posiblidad de igualar otro récord

Por entonces, tanto el Valencia Basket como el Unicaja Málaga, fueron los únicos equipos que pudieron ganar durante el periodo regular, precisamente los mismos que visitaron la capital del Segura posteriormente en el play off junto al Real Madrid, mientras que en este curso se llevaron el triunfo tanto el conjunto blanco como el Breogán. Con la particularidad de que ambas derrotas llegaron en la primera vuelta, por lo que el UCAM podría cerrar esta segunda sin ceder un solo partido en todo 2026. Algo que también ocurrió hace dos años, al conceder sus dos derrotas como local también en el primer tramo de la competición.

Dylan Ennis, del UCAM Murcia, durante un partido en el Palacio en la 2024-2025. / ACB Photo/J. Bernal

A todo esto hay que añadir que será la cuarta ocasión en la que el UCAM luzca su equipación sorpresa. Un diseño que, al contrario de los tres años anteriores, no se utilizará solamente para esta ocasión. Y es que esta indumentaria llega bajo la línea Jordan de la marca Nike.

Camiseta sorpresa

El mítico logo del 'Jumpman', ligado a la figura de Michael Jordan y convertido en símbolo global del baloncesto, aparecerá por primera vez en la camiseta del conjunto universitario, y será la que luzca como local la próxima temporada en los partidos europeos, todo apunta a la Basketball Champions League, y también como equipación alternativa en la Liga Endesa. Lo único que se conoce hasta ahora es que será de color azul.

Will Falk, alero del UCAM Murcia, tras el anuncio del acuerdo de Jordan para vestir al club. / UCAM Murcia CB

En sus presentaciones anteriores bajo esta iniciativa, el UCAM Murcia se impuso el pasado año en el último partido en casa al Leyma Coruña (105-93) con la camiseta que ponía en valor el parque regional de Calblanque, mientras que hace dos años lució la camiseta negra diseñada por la marca murciana Warburton para imponerse al Breogán (68-61) en el cierre de otra temporada histórica. Por su parte, en la 2022-2023, el UCAM también cerró la campaña con victoria y con el estreno de su camiseta 'retro', la primera bajo esta iniciativa, que recordaba a los inicios del club. En esa ocasión se impuso al Bilbao Basket (67-55) para cerrar también ese curso con buenas sensaciones después de afrontar algunos tramos complicados.

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Sadiel Rojas, exjugador del UCAM Murcia, con la camiseta retro de 2023. / ACB Photo/P. Méndez

Solo una derrota en siete años

Fue en la 2021-2022 cuando el UCAM Murcia no pudo poner el punto y final con alegría, ya que cayó en casa ante el Casademont Zaragoza (72-77) y tampoco pudo aprovechar sus opciones de la última jornada de clasificarse para el play off con ese resultado. La única derrota con Sito Alonso en el banquillo en la última jornada de la fase regular en el Palacio, puesto que en la 2020-2021 se ganó también al conjunto aragonés (91-68), al igual que en la 2018-2019, cuando se consiguió la permanencia, superó al Gran Canaria en su despedida como local ese año (82-77).