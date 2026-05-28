Sito Alonso: "Hay cosas que aún no hemos logrado y vamos a luchar por ellas"

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, ha analizado el último partido de la liga regular, que se disputa este viernes (20:30 horas) en el Palacio de los Deportes con la visita del Hiopos Lleida, y también la situación del equipo ante los play off que comenzarán la próxima semana. El técnico contará con la reaparición de Will Falk y también espera tener a Sander Raieste, quien no ha entrenado durante la semana por un proceso vírico. Estas han sido las declaraciones del madrileño.

¿Está el equipo pensando ya en el play off?

El partido tiene una dificultad tremenda porque creo que el Hiopos Lleida va a querer cerrar mejor que la semana pasada su competición, una liga en la que ha hecho un trabajo magnífico. Viene un jugador nuestro como es Dani García, que seguro que quiere reivindicarse y hacer un buen papel, y al que le tenemos un cariño especial por todo lo que nos ha dado. La verdad es que vamos a necesitar, como ya dije en los partidos anteriores, que el factor del Palacio sea determinante para este final de liga y para coger impulso para el play off, que va a ser muy apasionante, aunque no sabemos todavía la posición exacta por los vaivenes que está dando la competición estas últimas jornadas. En lo único que estoy en desacuerdo y que no entiendo muy bien es que el domingo haya otro partido después de la jornada unificada, pero bueno, tal y como quedemos, tenemos que ser capaces de hacer un buen play off.

Cuando llegaste hace ocho años el equipo luchaba por salvarse y ahora está en play off. ¿Te imaginabas en algún momento una situación así?

De alguna manera, entiendo que cuando llegué no estaba pensando en eso, teníamos otro tipo de problemas que solucionar y, afortunadamente, a día de hoy es de lo que más orgulloso me siento, de haber ayudado al club a sacar esto adelante. Lo lpongo como ejemplo en charlas e incluso en campus muchas más veces que el subcampeonato. En nuestras mentes nos hemos visto en algunas veces en esta situación. Soñábamos con eso, no lo puedo negar, pero es tremenda la dificultad para conseguir. Ganarnos el respeto, que pensaran que en Murcia somos capaces de todo, y que gracias a todo el mundo que nos apoya, patrocinadores, el público y la gente que trabaja con nosotros, somos capaces de conseguir cualquier cosa y, como siempre digo, para mí esto no tiene parada. Esto va a seguir porque tenemos más ambición y hay cosas que todavía no hemos logrado y que vamos a luchar por ellas.

Will Falk, alero del UCAM Murcia, tras el anuncio del acuerdo de Jordan para vestir al club. / UCAM Murcia CB

¿Qué imagen quieres en el último partido de liga?

Podemos ganar y dar una imagen que no está acorde a lo que hemos dado todo el año, y entonces podemos generarnos dudas en cuanto a qué está pensando la gente, que no está focalizada en lo verdaderamente importante, que es la identidad que tenemos. Si conseguimos la victoria con nuestra identidad, luchando y peleando, entonces sí que es importante. Incluso puedes caer derrotado contra cualquier equipo de la liga, pero si lo haces a tu estilo, a tu manera, no va a haber ninguna grieta en cuanto a lo que estamos haciendo habitualmente. Si vemos un UCAM Murcia totalmente diferente, con otro tipo de motor, que no no encuentra la misma fiabilidad que Toyota, pues entonces sí, entonces sí que nos preocuparemos. Pero no tiene por qué ser así, porque tenemos mucha ambición, sabemos lo que la gente espera de nosotros y vamos a intentar dárselo. Lo que no podemos prometer nunca es si vamos a ganar, no tengo ni idea, pero la sensación que tenemos de luchar y de llegar hasta el final como hasta ahora, esa sí que la veo en las sensaciones del equipo.

¿Cómo llega el equipo físicamente a este partido y al play off?

Will Falk ya está entrenando con nosotros y tenemos la posible baja de Sander Raieste, que no ha entrenado en toda la semana por un proceso vírico, pero al que no le hemos dado mucha importancia porque puede ser que entrene hoy. No es una cosa grave y enseguida puede reincorporarse, pero es verdad que todavía no ha entrenado con nosotros. Y por lo demás, no tengo una sensación de esperar nada más que el partido ante el Lleida, que es bastante importante y difícil como para pensar más allá. Obviamente, quién iba a esperar que el Real Madrid perdiera cuatro seguidos, aunque tuviera la Final Four, pero son cosas que pueden pasar en esta liga pero que tampoco las puedes imaginar. Imagino que no lo esperarían ni los equipos que se están jugando algo con Bilbao o Breogán, ni nosotros mismos, pero esto es así. Cuando vienes de una Final Four tan exigente como han tenido ellos, este tipo de circunstancias se dan a veces, y por eso hay que depender de lo que uno puede hacer y no pensar en mucho más. Y vamos a ver a partir del domingo, porque hay que esperar hasta las nueve de la noche, en qué posición estamos y contra quién jugamos. Nosotros tenemos que tomarnos el play off como una gran fiesta porque todos los equipos a los que nos vamos a enfrentar están acostumbrados a jugarlos, pero nosotros no. Es nuestra tercera participación y tenemos que mostrar al rival lo mismo que demostramos aquí cuando conseguimos ese play off que la gente estaba esperando al equipo, le impulsaba de una manera increíble y que se lo pasaron en grande. Vamos a intentar hacer lo mismo que la otra vez, incluso llegar hasta donde llegamos, lo que pasa es que si llegamos a donde llegamos la otra vez (la final), no va a ser lo mismo, la final la jugaríamos mejor, lo que pasa es que todo el camino que queda es lo más difícil. Soñar es gratis, pero de algo de lo que estoy seguro es que no la jugaríamos igual que la otra vez.

¿Se ha ganado el equipo el respeto de toda la liga?

No estoy en la cabeza de los demás equipos. A mí me importa mucho que se respete lo que estamos haciendo todos, el ambiente del Palacio. No dependemos de nadie, nosotros no seguimos una línea que los demás siguen, seguimos la que pensamos que es buena para nosotros, hacemos lo que pensamos, y a veces nos equivocamos, pero nos levantamos y tenemos una unión brutal, que yo creo que eso sí que es respetable, más de que ganemos o perdamos. Creo que la gente nos respeta por cómo hacemos las cosas, no por solo el resultado que conseguimos con ellas, que está siendo magnífico, afortunadamente. Pero creo que el respeto lo tienen igual si perdiéramos ahora tres o cuatro partidos o como cuando perdimos con el Chalon, que la gente pensaba que había que tener cuidado con nosotros porque estamos habituados a levantarnos. Queremos que los rivales nos respeten y nos tengan en cuenta siempre, pase lo que pase, no solo por ganar o perder.

Jonah Radebaugh, capitán del UCAM Murcia, celebrando una victoria este curso en el Palacio. / Juan Carlos Caval

¿Harás cosas diferentes como ante el Casademont Zaragoza?

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El otro día salí así porque pensaba que era lo mejor para ganar. Cuando tienes un equipo que ha cambiado de entrenador y que tiene el foco tan centralizado en David DeJulius y en el quinteto habitual que que UCAM Murcia tiene, pues si le cambias de una manera radical, lo que seguro que no van a hacer es salir sueltos, salen condicionados a lo que tú estás haciendo. Por eso el marcador fue tan bajo al principio y hasta el triple de Joaquín Rodríguez era 8-7 en el minuto cuatro o cinco. Entonces tú tienes una sorpresa guardada para luego, cuando salen los jugadores que en teoría tienen una capacidad de anotación muy grande, como Kelan Martin, David DeJulius o Devontae Cacok, como así fue. Pero los marcajes que tenían a priori establecidos para ese quinteto, no eran los mismos después. Queríamos cambiar un poco ese sentido y así lo explicamos al equipo. Yo creo que salió bien y ahora tenemos otras cosas en función de lo que nos ofrece Lleida, pero nada pensado para el play off.