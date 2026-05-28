Jesús Izquierdo se despide del Jimbee Cartagena como jugador pero seguirá en el club

Jesús Izquierdo anunció su retirada del fútbol sala en un acto de pura emoción y gratitud. Arropado por la directiva, el cuerpo técnico y sus compañeros, el 'Cap19án' escenificó el final de su etapa en el 40x20. Fue un acto impregnado de lágrimas, nudos en la garganta y, sobre todo, de un reconocimiento unánime hacia un deportista que ha sido el alma del Jimbee Cartagena durante once temporadas.

Abrió el acto el presidente de la entidad, Miguel Ángel Jiménez Bosque, visiblemente emocionado al recordar el impacto del cierre desde su llegada al fútbol sala: "Me sorprendió gratamente por su calidad humana, cómo me abrió las puertas de este club y cómo me brindó su amistad". El mandatario definió a Jesús como "un padre ejemplar" y ensalzó su "sentimiento de pertenencia brutal a esta Región, a esta comarca, a este equipo". Jiménez Bosque no escatimó en elogios hacia su labor capitaneando el vestuario y concluyó con un sincero agradecimiento: "Esos once años han parecido una tarde de verano, han pasado muy rápido. No tengo otras palabras más que agradecerle su labor; el destino se va a cruzar y seguro vamos a estar juntos mucho más tiempo".

"Me voy con el corazón lleno"

Con los nervios lógicos de quien se enfrenta a su día más difícil, Jesús Izquierdo tomó la palabra leyendo unos apuntes para "no dejarse a nadie". Tras agradecer al presidente su apuesta por el club y el cariño brindado a su familia, el capitán quiso detenerse en cada estamento del club y no se olvidó de las tres camisetas que han moldeado su trayectoria: ElPozo, Ribera Navarra y, de manera muy especial, el Jimbee.

Los momentos más conmovedores de su discurso llegaron al dirigirse a sus pilares íntimos. El capitán rompió a llorar al dar las gracias a su mujer, Marta: "Gracias por hacer de mis sueños y retos los nuestros, por darme luz en mis días más grises y por creer en mí cuando yo mismo dudaba". Acto seguido, miró fijamente a su entrenador: "Gracias, Duda. Eres la persona con la que más días de fútbol sala he compartido. Gracias por tu sinceridad, por protegerme, por exigirme y por apostar y creer en mí más que nadie". Finalmente, se dirigió a un vestuario visiblemente conmovido: "Deciros adiós es la parte que más me cuesta. Lo que se ha creado, más allá de títulos, es un vestuario sano, sin egos. Creo que ese es mi mayor legado. Espero que lo cuidéis siempre. Os quiero, en Campos del Río siempre tendréis vuestra casa".

Jesús izquierdo, rodeado por sus compañeros / Jimbee

Al ser preguntado por los motivos que le han empujado a tomar la decisión en una línea tan ascendente del club, el murciano se mostró maduro y reflexivo: "El club necesita seguir creciendo y es el momento de hacerme a un lado. No puedo poner mejor broche final a mi trayectoria que terminar aquí, donde me siento querido y orgulloso de todo lo que he conseguido". Jesús Izquierdo reconoció estar abrumado por las incontables muestras de cariño de excompañeros y aficionados, revelando además que rechazó escuchar cualquier propuesta externa que le hubiera permitido alargar su carrera: "Tenía claro que esta puerta se cerraba aquí, que esta etapa se quedaba aquí y no quería oír nada".

Un futuro ligado a los despachos del club

La leyenda de Jesús Izquierdo no se marchará de Cartagena. Antes de desviar la mirada hacia la competición, el presidente, Miguel Ángel Jiménez, arrojó luz sobre el futuro del eterno capitán, confirmando que se unirá a la estructura del club de cara al próximo curso. "Tenemos claro el objetivo de hacia dónde queremos posicionar este club y necesitamos talento, personas involucradas y con esa calidez humana que tiene Jesús", explicó el mandatario, anunciando formalmente que han convenido en los últimos meses que el jugador se incorpore al staff de la directiva y de gerencia para "aportar ese valor fuera de la cancha con su talante y profesionalidad".

El propio futbolista, aunque agradecido, prefirió echar el balón al suelo para no perder el foco competitivo: "Ahora mismo no estoy centrado en ello, estoy centrado en el 40x20 a día de hoy. Cuando termine esta etapa ya nos sentaremos con Miguel Ángel, con Duda y con Roberto para ver qué hacemos".

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Esta noche, primera batalla de una guerra televisada

Y es que, como bien advirtió el propio Jesús Izquierdo, "mañana tenemos una guerra, aún nos queda batería para estos play off y conseguir un título sería una despedida por todo lo alto". Esa batalla arranca hoy mismo. A partir de las 20:15 horas, el Palacio de los Deportes de Cartagena rugirá para el primer encuentro de los cuartos de final frente a Inter Movistar, un duelo de máxima tensión que dará el pistoletazo de salida a la lucha por el título de liga y que será televisado en directo por LaLiga Plus. El equipo se dejará la vida en la pista, espoleado por la promesa de un capitán que quiere despedirse tocando, una vez más y sería la tercera consecutiva, el cielo liguero.