El Hozono Jairis inicia la campaña de abonados con un fichaje

Samantha Elizabeth Holliday Hill, internacional canadiense de 31 años de edad, es nueva jugadora del Hozono Global Jairis. La base escolta internacional con Canadá procede del Araski, de Liga Femenina Endesa, y se convierte en la quinta componente de la próxima plantilla, que ya tiene confirmada la continuidad de Aina Ayuso, Txell Alarcón, Billie Massey y Alba Prieto. Es la primera cara nueva de cara a un ejercicio donde el conjunto de Alcantarilla volverá a disputar la competición española y la EuroCup Women, y para el que ya ha lanzado la campaña de abonados.

El club de Alcantarilla se hace con los servicios de una Sami Hill “que llevábamos siguiendo desde hace tiempo”, según el director deportivo, Andrés Medina. Experiencia y liderazgo desde el perímetro son las características que aportará una canadiense que ha estado tres temporadas en el Araski, club con el que ha jugado noventa partidos en los que ha anotado 983 puntos. Hill se formó en Virginia Tech University, de la NCAA, y llegó a Europa en 2018 para jugar en Alemania con el Eigner Angels Nördlingen, donde estuvo en dos etapas. Después pasó dos años en el Nantes francés para en 2023 llegar a España. Como anécdota, una de sus actuaciones más sobresalientes la firmó en Alcantarilla, donde en un partido contra el Jairis anotó 16 puntos con un 10 de 10 en tiros libres. La pasada campaña promedió 11,4 puntos y 2,4 puntos.

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Presentación de la campaña de abonados del Hozono Global Jairis / Jairis

Campaña de abonados

A su vez, el club lanzó la campaña de abonados para la próxima campaña. El carné, que incluye los partidos de la temporada regular tanto española como continental, tiene un precio para adultos de 125 en tribuna y 105 en grada general para las renovaciones, y de 140 y 120, respectivamente, para las nuevas altas. También hay precios especiales para jubilados y personas con discapacidad, y un abono infantil por 55 euros para las renovaciones. Igualmente, el club ofrece abonos familiares y para empresas con cinco carnés por 540 euros. El lema de la campaña es ‘Orgullo Jairista’ y la presentación de la misma se realizó en la Plaza Adolfo Suárez coincidiendo con la celebración de las fiestas patronales, contando con la asistencia de Paqui Terol, alcaldesa del municipio, y Salva Costa, presidente de la entidad, entre otros.