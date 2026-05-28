ElPozo Murcia se hace fuerte en casa y se lleva el primer punto de la serie

ElPozo Murcia venció con solvencia el primer partido de la serie de cuartos de final ante el Jaén (5-2). Los de Josan González firmaron un primer partido de play off muy serio, que se cerró con una contundente goleada sobre los actuales campeones de la Copa del Rey. El conjunto murciano viajará a Jaén el próximo domingo (17:00 horas) para buscar certificar su pase a las semifinales y cerrar la serie ante los jienenses con un 2-0 en el global.

El play off ya estaba aquí y los nervios estaban a flor de piel. Ni ElPozo Murcia ni Jaén Paraíso Interior querían empezar con el pie izquierdo esta serie, pero solo podía salir un ganador. El cuadro de Josan González partía con ventaja al contar con el factor cancha y sabiendo que el Palacio de los Deportes de Murcia se convierte en una fortaleza cuando llegan estas citas.

En los primeros compases del choque, ElPozo Murcia estuvo más activo sobre el parqué. Fue el primero en amenazar el arco de Espíndola y meterle miedo a los de Dani Rodríguez. Rafa Santos y Ligeiro tuvieron el 1-0 en sus botas. El primero estrelló el esférico en la cruceta, con un remate a la media vuelta, y el segundo se quedó a pocos centímetros de rematar un balón que se paseó por la línea de gol.

Minutos después del fallo de Ligeiro, el brasileño se resarció estrenando el marcador. El ala murciano recibió un balón en la frontal, y con mucha calma y clase, remató con suavidad, ajustando al palo y consiguiendo batir a Espíndola. ElPozo ponía la primera piedra del camino y se ponía por delante a las primeras de cambio.

Ficha técnica ElPozo Murcia: Edu Sousa, Gadeia, Ricardinho, Marcel y Rafa Santos -cinco inicial-; David Álvarez, Ligeiro, Dener, Bebe, Ricardo Mayor y Adrián Rivera. Jaén Paraíso: Espíndola, Joao Sala, Lemine, Michel y Alan Brandi -cinco inicial-; Esteban, Eloy Rojas, Dani Zurdo, Rikelmen, Mati Rosa, Mareco y Nando. Goles: 1-0. Min. 5: Ligeiro. 2-0. Min. 10: Marcel. 2-1. Min. 21: Michel. 3-1. Min. 27: Dener. 4-1. Min. 27: Marcel, de penalti. 4-2. Min. 30: Michel. 5-2. Min. 36: Edu Sousa. Árbitro: Francesc García-Donas e Iván López. Tarjeta amarilla para Ligeiro, Bebe, Esteban, Leminee y Michel. Pabellón: Palacio de los Deportes de Murcia.

ElPozo siguió apretando y Edu Sousa se convertía en un muro, impidiendo la réplica de los jienenses. Cuando el choque pasaba por el ecuador del primer tiempo, el Palacio de los Deportes de Murcia volvía a ponerse de pie para celebrar el segundo de los suyos. Esta vez fue Marcel quien hizo el 2-0, llegando al segundo palo para meter el pie al centro-chut de Gadeia. Los de Josan González encaraban el túnel de vestuarios con la conciencia tranquila, sabiendo que habían hecho parte del trabajo, pero que no podían bajar los brazos en el segundo tiempo.

El trabajo aún no estaba terminado; aún quedaban los segundos y últimos 20 minutos. ElPozo Murcia tenía estudiado al Jaén y sabía que no podía confiarse. De hecho, el cuadro de Dani Rodríguez arrancó con buen pie el último tiempo, recortando distancias muy pronto. Michel encontró un balón muerto en el interior del área y fusiló el arco de Edu Sousa (2-1).

Con lo que no contaba el Jaén era con que ElPozo Murcia no se iba a venir abajo ni se iba a dejar amedrentar. Todo lo contrario, siguió buscando el tercero. Como se dice, quien busca, encuentra. Los murcianos lograron aumentar nuevamente su ventaja. Ligeiro levantó la cabeza y filtró un pase perfecto que dejó a Dener solo. El pivot recibió de espaldas y, con Espíndola detrás, hizo lo que solo los magos son capaces de hacer. Remató de espuela y firmó un auténtico golazo.

El Jaén estaba desesperado y acabó cometiendo un penalti sobre Marcel y situándose con 5 faltas restando aún once minutos para el final. El brasileño no falló desde la pena máxima y mandó el cuero a la escuadra. Los de Dani Rodríguez consiguieron reaccionar después del cuarto tanto de los murcianos y, nuevamente, por mediación de Michel, volvieron a ponerse a dos goles de diferencia (4-2).

Noticias relacionadas

Para cerrar la victoria, Edu Sousa sentenció anotando el quinto desde su casa. Los murcianos se hicieron con el triunfo en el primer partido de la serie y visitarán Jaén el próximo domingo con la idea de cerrar su pase a las semifinales.