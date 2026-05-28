ElPozo Murcia arranca en el play off: la hora más esperada de todo el curso

Se acabó la fase regular y toca mostrar todo lo aprendido en la parte más decisiva de la temporada. Comienzan los play off por el título de liga de fútbol sala y ElPozo Murcia buscará devolver un trofeo al Palacio de los Deportes de Murcia. Pero como diría Josan González, entrenador del conjunto murciano, hay que ir paso a paso y para ello tendrán que superar al equipo revelación de la temporada, Jaén Paraíso Interior. El primer partido de esta serie se disputará esta noche, a las 20.00 horas en el Palacio de los Deportes de Murcia, y se podrá seguir a través de LaLiga Plus.

El cuadro murciano afronta este primer duelo de los play off con las ganas de poder devolver a su afición, lo que llevan años sin poder disfrutar, un título. Pero también lo hace, sabiendo que los jugadores deben quitarse una mochila que no les pertenece. Como mencionó recientemente su entrenador, Josan González, en la entrevista concedida a este diario. "Tenemos que deshacernos de una mochila que no es nuestra, es del club, pero no de estos jugadores", haciendo referencia a esa presión extra por llevar tantos años sin tocar la gloria.

El equipo ha demostrado a lo largo de la temporada estar capacitado para soñar a lo grande. Es cierto que en sus dos primeras pruebas de fuego, la Copa del Rey y la Copa de España, no estuvo a la altura, pero nunca se vino abajo y siguió peleando, mejorando cada día. El proyecto de ElPozo Murcia va por buen camino y esperan acabar culminando este año con el título de liga.

Marcel se dispone a realizar un pase en una jugada del partido Barça-ElPozo. / ERNESTO ARADILLA| BARÇA

El Jaén, verdugo en la Copa de España

Ahora contra Jaén, vigente campeón tanto de la Copa del Rey el pasado domingo ante el Jimbee Cartagena, y también vencedor en la última Copa de España, tienen el reto de romper la balanza entre ellos. De hecho, ambos equipos se reencuentran después de que los andaluces fuesen el verdugo de los murcianos en ese torneo disputado en Granada. El primer partido de la fase regular entre ambos terminó en empate, después vino esa eliminación en la Copa de España, y en el segundo partido de liga, los de Josan González consiguieron hacerse con el triunfo.

"El equipo llega bien, en pleno estado de confianza. Antes del objetivo que empieza ahora, de ganar el partido de mañana, habíamos querido salir campeones de la fase regular y peleamos hasta el penúltimo partido. Tenemos una ligera ventaja sobre nuestro rival, porque, por desgracia, nosotros no hemos jugado la Copa del Rey y por eso hemos tenido tiempo para preparar esta eliminatoria", comentó el técnico de ElPozo Murcia.

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Una imagen del partido entre el Jaén Paraíso Interior y ElPozo Murcia. / Diario de Jaén

El rival de ElPozo Murcia, el Jaén Paraíso Interior, encara estos play off con una motivación extra. El club jienense, que siempre se ha caracterizado por ser duro y con una afición que inunda cualquier pabellón, ha conseguido conquistar dos títulos esta temporada. Un Año histórico para los de Jaén, que cuentan en su plantilla con viejos conocidos como el portero Espíndola o el pívot Mati Rosa, que esperan alargarlo un poco más, metiéndose en las semifinales de los play off por el título de liga