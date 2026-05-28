Clínica San Basilio, campeón de la Liga de Veteranos con históricos del baloncesto regional

Con un exjugador de ACB como entrenador y otro en la pista, además de otros que han militado en equipos de LEB Oro y EBA, el Clínica San Basilio se proclamó campeón de una nueva edición de la Liga de Veteranos de la Federación de Baloncesto de la Región de Murcia, una competición que esta campaña ha contado con la participación de nueve conjuntos.

En la final disputada en el pabellón de La Albatalía entre Pimentón La Estrella, que fue el mejor en la liga regular, y Clínica San Basilio, que concluyó tercero, el triunfo fue para los segundos por 46-53. La plantilla del campeón ha contado con ilustres del baloncesto regional, como Edu Sánchez, quien esta campaña ha actuado como entrenador, Xavi Sánchez, el jugador con más partidos disputados en la historia con la camiseta del UCAM Murcia, Cristóbal Ponce y Rafa Arias, entre otros. Además, también han formado parte de la misma Vicente López, Antonio Cebrián, Carlos Marín, Raúl Navarro, Javi Romera, Juan Antonio Buendía, Iván Libo, Pedro J. García, Sergio Costa, Jorge Azuar, Jesús Marín, Edu Lorente y Jesús Arroyo.

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Asimismo, en la lucha por el tercer puesto, el equipo Espumosos Martínez Archena se impuso a Grupo Pedreño. La competición también ha contado con la participación de los equipos Confitería Maire, Syscomed, Clínica Dental Corbalán-Pagán AD Costera Sur, MJ Asesores Baloncesto Eliocroca y Murcia Suns.