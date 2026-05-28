Las cesiones, otro año como punto débil del FC Cartagena

Ya hace cinco días que terminó la temporada 2025-26 del Fútbol Club Cartagena. Pero en la parroquia albinegra, tanto entre la afición como en la directiva, se sigue haciendo balance del curso. Unos para consolarse por la pena de no jugar la promoción de ascenso y otros para aprender de los errores. Un ámbito a valorar es el de los jugadores cedidos. El conjunto albinegro ha sacado muy poco rédito a los futbolistas a préstamo y sólo uno de seis ha dado el nivel que ha requerido el Cartagena.

Conformar una plantilla nunca es fácil. Mucho menos, si no te sobra el dinero. En esa situación se ha encontrado el cuadro portuario durante los últimos años y ha utilizado la carta de los cedidos en muchas ocasiones. Unas veces, con buen resultado. Otras, con decepción. Este curso suma muchas malas experiencias y muy pocas buenas.

Hace tiempo que el FC Cartagena no obtiene lo que espera de sus cesiones. Tiene la parroquia albinegra ejemplos para creer que este modelo puede ser muy beneficioso: Álex Gallar, Mohammed Dauda, Pablo Campos o Pedro Filipe Figueiredo Rodriges ‘Pêpê’. No obstante, son muchas más las figuras intrascendentes que han pasado por el Cartagonova sin pena ni gloria durante las últimas temporadas.

Récord en 2025

El Cartagena conformó la plantilla con más cesiones de Segunda durante el desastroso curso pasado. Hasta catorce jugadores llegaron al Cartagonova prestados por otros equipos entre el mercado de verano y el de invierno. Dani Escriche, Vukcevic, Sipcic, Óscar Clemente, Pepin Machín, Jorge Moreno, Gastón Valles, El Jebari, Toni Fuidias, Rafa Núñez, Hugo González, Daniel Luna, Lucas Román y el mencionado Pablo Campos. Sólo el último, que salvó al equipo de mayores ridículos, mereció la pena.

No batió récords este curso el conjunto portuario. De hecho, su política de fichajes sufrió un importante viraje que planteó a las cesiones como una solución secundaria. Fueron únicamente cuatro los futbolistas que llegaron cedidos en verano con otros dos refuerzos en invierno. Pero de todos ellos, sólo Luismi, prestado por el Andorra, cumplió con lo que se le pedía. Kevin Sánchez acabó teniendo muy poco impacto a pesar de su cantidad de minutos mientras que Willy Chatiliez, Diego Gómez, Eneko Ebro y Edgar Alcañiz fueron casi intrascendentes.

Diez goles

Ninguno de los cedidos ha jugado tanto como Luismi. Ninguno ha tenido el impacto del extremeño. 2.503 minutos en los que ha marcado cinco goles y ha ofrecido otras cinco asistencias. Diez tantos del equipo que han nacido directamente de sus botas. Más aportación ofensiva que cualquier otro jugador de la plantilla. Kevin Sánchez ha tenido prácticamente las mismas oportunidades -2.480 minutos- pero no se ha acercado a su aportación. Sólo ha marcado dos tantos y ha dado una asistencia. Números pobres para lo que se esperaba del prometedor extremo burgalés que llegó a debutar en Segunda División con su equipo, el Deportivo.

El siguiente en la lista por minutos jugados es Edgar Alcañiz. Elcentrocampista cedido por el Levante disputó 1.130 minutos repartidos en 29 partidos. Siempre fue la segunda o la tercera opción para Javi Rey e Íñigo Vélez y, aunque cumplió su papel, no aportó nada decisivo. Diego Gómez, también del Deportivo, tuvo un papel tan negativo que acabó abandonando el equipo en invierno para unirse al Pontevedra. Jugó 811 minutos en 18 partidos y marcó un tanto con la camiseta albinegra.

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Por debajo quedan Willy Chatiliez y Eneko Ebro, sin oportunidades tras llegar en el mercado invernal para reforzar la delantera y la defensa. No demostraron nada cuando jugaron, más allá de cometer errores. El balance de las cesiones de este curso es, a todas luces, deficiente. Sólo un jugador de seis ha funcionado como esperaba el Cartagena y el club que le cedió.