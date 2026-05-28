El largo atasco del Real Murcia: doce años buscando el camino de vuelta

El Real Murcia afrontaba esta temporada como una nueva oportunidad para dar el paso definitivo. Después de regresar a unas eliminatorias por el ascenso al fútbol profesional, por primera vez desde 2018, y de instalarse de nuevo en la cúspide de la clasificación de la tercera categoría tras varios años, era la ocasión perfecta para consagrarse, para situarse todavía más cerca de un objetivo que se le continúa resistiendo durante algo más de una década.

Porque parecía que el Real Murcia tenía detectados los errores que se debían subsanar durante esta 2025-2026, pero nada más lejos de la realidad. A esos desaciertos ya conocidos se fueron sumando otros distintos según pasaron los meses y los días. Cada decisión que se tomaba no arreglaba nada de lo anterior, por lo que el club grana acabó consiguiendo la permanencia matemática en la penúltima jornada, después de algo más que un coqueteo con los puestos de descenso durante bastante tiempo.

Todo eso apenas un año después de conseguir el segundo puesto en el grupo II de la Primera Federación, en la temporada 2024-2025, y de disputar la semifinal por el ascenso ante el Nástic de Tarragona. Y es que, después de doce años en la tercera categoría, tras el fatídico descenso administrativo en el verano de 2014, el Real Murcia ha pasado más tiempo intentando acercarse a los equipos de arriba que peleando con ellos.

Un momento del Real Murcia - Antequera disputado este curso en Nueva Condomina. / Israel Sánchez

Cierto es que el conjunto murciano ha tenido que hacerle frente a situaciones que hubieran hundido a otros clubes. Ha pasado años en el alambre, intentando sobrevivir no solo en el plano deportivo, sino también en el institucional, con el futuro y la viabilidad de la institución pendiente de un hilo, pero también ha afrontado otras temporadas con ese tipo de situaciones en un ámbito algo más estable. Y es que, desde su ascenso a Primera Federación, en mayo de 2022, en sus cuatro campañas en esta categoría tan solo ha disputado el play off por el ascenso a Segunda División en una ocasión. Y, mirando más atrás, tan solo dos veces de los últimos ocho años el Real Murcia ha entrado en las eliminatorias por regresar al fútbol profesional.

Joel Jorquera, protagonista al marcar dos goles en el partido que daba la salvación al Real Murcia en Torremolinos. / LOF

Todo cambia en 2018

El giro de guion se encuentra de manera clara en el 2018. Hasta entonces, el club murciano era un equipo instalado en la parte alta de la extinta Segunda B. Después llegó el undécimo puesto en 2019, la caída a Segunda RFEF con la reestructuración de la categoría, sus dos primeros cursos en Primera RFEF sin play off, el espejismo de la 2024-25 y ahora un décimo puesto que vuelve a dejarle en la casilla de salida.

O lo que es lo mismo, el Real Murcia solo ha disputado cinco veces el play off de ascenso a Segunda División en 12 años. Es decir, en siete temporadas terminó fuera de las posiciones que daban derecho a pelear por volver al fútbol profesional. Porque si en los primeros años existía la frustración porque el objetivo nunca se alcanzaba, también convivía la percepción de que tarde o temprano acabaría llegando.

Manolo Breis posa con la bufanda del Real Murcia junto al presidente, Felipe Moreno, y el vicepresidente, Juan José Fernández Nova / L.O.

Las llegadas de Breis y Guilló

Ahora, cada vez que el Murcia parece reconstruirse, vuelve a tropezar antes de consolidarse, y quizás ese sea el mayor reto deportivo que el conjunto grana afronte este verano, el de estar más tiempo en la pelea real ante los rivales que sí luchan por intentar salir del barro. Un objetivo que debe intentar conseguir ahora de la mano de Sánchez Breis como director deportivo y de Sergi Guilló como entrenador. Que el club murciano vuelva a instalarse, primero, entre los mejores equipos de la categoría, recuperando la solidez perdida en casa, por ejemplo, para más tarde poder estar en una mejor disposición de lograr la ansiada vuelta al fútbol profesional.

Los 52 puntos, la segunda peor cifra

El bagaje obtenido por el Real Murcia esta temporada al término de las 38 jornadas de la fase regular, es el peor de sus últimas cuatro campañas en Primera Federación, desde el ascenso conseguido en mayo de 2022, y su segundo peor registro obtenido en la tercera categoría durante todos estos doce años. La décima posición en el grupo II y los 52 puntos, tras la victoria en la última jornada frente al Eldense, se encuentra lejos de las puntuaciones obtenidas por los granas en la extinta Segunda B, durante los primeros años tras su descenso administrativo en el verano de 2014, y también de los 64 que le permitieron finalizar en la segunda posición del grupo II hace tan solo un año.

No obstante, tanto en la 2023-2024 como en la 2022-2023, el club no consiguió rebasar los 60 puntos en los que suele quedarse el corte para disputar las eliminatorias por el ascenso, al finalizar esas respectivas campañas con 58 y 56 en su casillero. Pero sí que tuvo opciones prácticamente hasta el último momento de conseguir un billete para pelear entre los mejores al término del calendario regular. De hecho, de haber repetido esas cifras, el Real Murcia se hubiera vuelto a quedar fuera de los primeros clasificados, ya que la quinta posición de su grupo, última que daba acceso a las eliminatorias por el salto de categoría, la obtuvo el Europa con 60 puntos en su casillero.

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Los jugadores del Real Murcia, en 2018, tras los impagos sufridos esa temporada. / L.O.

Dejando a un lado la temporada 2019-2020, que fue suspendida a mediados de marzo por la irrupción del coronavirus, y la 2020-2021, que contó con un formato diferente debido a la reestructuración que acabó con la caída a Segunda RFEF del cuadro grana, los 52 puntos obtenidos este año es el peor registro de los últimos 12 años. La cifra más baja llegó en la 2018-2019, con 48 puntos y el undécimo lugar en el grupo IV de Segunda B, cuando los granas también contaron con hasta tres entrenadores (Herrero, Motos y Algar) en un año marcado por el contexto económico, con impagos a la plantilla, que acabó con la marcha de Víctor Gálvez de la presidencia.