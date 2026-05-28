Adrián Hernández: "Estamos entrenados para finales como ante el Poblense"

La cita más importante para el fútbol aguileño en las últimas dos décadas la disputa este domingo el Águilas FC al mediodía en la ciudad mallorquina de Sa Pobla, donde va a jugar la final por el ascenso a Primera Federación ante la UD Poblense (12:00 horas, La 7). La cita ha movilizado a la afición costera, que desde distintos aeropuertos, va a viajar entre el sábado y el domingo. Serán algo más de 200 aficionados, ilusionados con el ascenso de su equipo, los que se desplacen. El resto llenarán los locales de ocio de la localidad para seguir a los blanquiazules.

Johan Terranova encara a un rival en el Poblense-Águilas / Jaime Zaragoza

"Me dirijo a todos los aficionados del Águilas porque necesitamos que nos den ese punto de energía, y las energías se transmiten, son vibraciones, y si cada uno hace que tengamos un gramo más de fuerza, entre todos lo vamos a conseguir", ha dicho el técnico, Adrián Hernández, en la rueda de prensa previa al partido, quien tras analizar toda la temporada, llegaba a la conclusión de que "llegamos a la final de un play off con el objetivo cumplido, pero ahora mismo no está cumplido del todo porque después de cómo se ha dado el año, tenemos las ganas de concluirlo con Cum laude, mucho más que una matrícula de honor.

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Adrián Hernández, en rueda de prensa / Jaime Zaragoza

El técnico se mostró optimista pero cauto: "Vamos a ver si lo conseguimos sabiendo que va a ser muy difícil porque, bajo mi punto de vista, nos ha tocado seguramente el rival, después de verlo, más difícil de todos", dijo. También echó la mirada atraás para analizar lo ocurrido en el partido de ida, que acabó con empate a cero en el marcador: "he visto cómo juega, cómo está trabajado, por las alternativas que tiene y porque encima de todo, pues jugamos en su casa, en un campo muy grande, en unas dimensiones enormes y a las doce del mediodía. Todo eso hace que se complique". El murciano también añadió que "nosotros, como siempre, seremos competitivos, y se decidirá todo por detalles hasta el último minuto", entendiendo que "va a ser un partido donde el factor físico, por el tema del calor, afectará. Tenemos que comprender qué es lo que hace bien el Poblense, que son muchas cosas, e intentar igualar su intensidad. Creo que aquí ellos estuvieron un punto más concentrados y más intensos que nosotros, y a ver si somos capaces de igualarlo".