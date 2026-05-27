El UCAM Murcia, ante la ocasión de entrar en el 'Club del 74%'

El UCAM Murcia CB no solo se encuentra a una última victoria de elevar su récord a un nivel exponencial y disputar el play off de la Liga Endesa con el factor cancha a su favor, sino que está a un triunfo de cambiar la categoría histórica de su temporada. Porque terminar el año con 25 partidos ganados es algo que tan solo ocho equipos han podido lograr bajo este formato a lo largo de los años en la ACB.

Yante el Hiopos Lleida, este viernes en el Palacio de los Deportes (20.30 horas, DAZN), el conjunto universitario tiene en su mano convertirse en el noveno club en alcanzar esta gesta. Un solo triunfo le servirá para lograr las 25 victorias en 34 jornadas, un 73,5% de acierto que redondea al 74%, y que lo situaría en una zona estadística reservada hasta ahora a muy pocos clubes de la Liga Endesa.

No sería un récord más dentro de la mejor temporada regular de la historia del club murciano, incrementando en cuatro victorias las 21 logradas en la temporada 2023-2024, sería la entrada a una lista en la que tan solo se encuentran el Real Madrid, Barça, Valencia, La Laguna Tenerife, Baskonia, Unicaja, Joventut y Caja San Fernando. Esos son los equipos que, a lo largo de estos últimos treinta años, han logrado e incluso rebasado, el 74% de victorias al término de la temporada.

El dominio de esa lista pertenece casi siempre a los grandes equipos de la competición, como el Real Madrid, Barça y Baskonia, con el mayor número de veces lograda ese hito, seguido del Valencia Basket, Unicaja o Tenerife. Lo que supone que este UCAM Murcia ha sido capaz de construir una regularidad máxima durante la que ya es la mejor temporada de su historia, en cuanto a números, en sus cuarenta años de vida.

Cacok, DeJulius y Sant-Roos, del UCAM Murcia, durante el partido ante el Morabanc Andorra. / acb Photo /Martin Silva

No es un éxito efímero

No quería Sito Alonso, el técnico universitario, que las finales alcanzadas en 2024 ante el Real Madrid fueran un éxito efímero. Yno lo está siendo. Porque la liga regular le ha colocado dos años más tarde en otro sitio aún más alto. Un lugar en el que, para llegar, es necesario constancia, fiabilidad, fondo de armario y una resistencia tanto física como mental. Una ambición que el técnico siempre ha liderado desde el banquillo y que ahora está recogiendo sus frutos a las puertas de la tercera participación del club en un play off por el título de la ACB.

A la espera de que el resto de rivales, como el Valencia Basket, Barça y Baskonia recuperen sus partidos aplazados, el conjunto universitario tiene la posibilidad de amarrar el factor cancha este mismo viernes si vence al Hiopos Lleida, es decir, tendría la posibilidad de contar con un tercer partido de desempate en el Palacio en los cuartos de final más un hipotético quinto en las semifinales.

Dylan Ennis, ante Facundo Campazzo en la final de la Liga Endesa Dylan Ennis, ante Facundo Campazzo en la final de la Liga Endesa. / EFE

Accedería entonces con un balance de 25-9, igualando su mejor temporada como local y firmando su mejor registro a domicilio, como el conseguido el pasado año por el Valencia Basket y La Laguna Tenerife, segundo y tercero, respectivamente. En la 22-23, la segunda y tercera plaza se marchó hasta las 28 victorias de Real Madrid y Baskonia, mientras que en la 2021-2022 el conjunto blanco fue segundo con ese 74% fruto de los 25 triunfos.

El Joventut en 2008

Idénticos números que los del Baskonia en la 2017-2018 para alcanzar el segundo escalón de la ACB al término de la fase regular, como tres años antes, en la 2014-2015, lograron Barça y Unicaja para ser también segundo y tercero. En la 2013-2014 el Valencia Basket pulverizó este registro desde el segundo escalón, con 30 triunfos en treinta jornadas, mientras que el Joventut del 2007-2008, con Sito Alonso en el banquillo de la Penya como segundo entrenador, alcanzó este registro de 25-9 para ser segundo. Por lo que sería la segunda vez que el técnico madrileño alcanzaría esta marca, la primera como primer entrenador.

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David DeJulius, base del UCAM Murcia, en el partido ante el Joventut. / ACB PHOTO/DAVID GRAU

Hay que remontarse hasta la 1998 -1999 para encontrar el 25-9 del Caja San Fernando, actual Real Betis, que le sirvió para ser tercero en la única vez que consiguió alcanzar este 74% de triunfos.