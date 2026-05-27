Tenis
Roland Garros: James Duckworth - Rafa Jódar, en directo
Redacción
Rafa Jódar busca la tercera ronda de Roland Garros ante el australiano James Duckworth, número 82 del ránking, tras su brillante debut, en el que derrotó con claridad al estadounidense Aleksandar Kovacevic (6-1, 6-0, 6-4).
El tenista madrieño quiere sostener su exponencial progresión, que le ha llevado a ser uno de los más jóvenes cabezas de serie de la historia del torneo.
Todo lo contrario le sucede a Duckworth, un tenista de 34 años que sobre la tierra batida no ha tenido sus mejores resultados. Esta es su novena participación en Roland Garros y hasta este año solo había ganado un partido, hace cinco años. Ha alcanzado la segunda ronda después de que su rival, el canadiense Gabriel Diallo abandonara la pista por un golpe de calor.
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