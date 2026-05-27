Primera RFEF
El Real Murcia se adelanta al fin de ciclo en la banda derecha
Los granas, ante las dificultades de renovar a David Vicente y a Jorge Mir, anuncian el fichaje del lateral alicantino Víctor Olmedo
Desde hace unos días todo parece indicar que la banda derecha del Real Murcia se enfrenta a un fin de ciclo. Aunque la idea del club grana era dar continuidad a David Vicente y Jorge Mier, las ofertas de renovación no convencen ni a uno ni a otro. Y más después de una temporada en la que han sido de lo poco destacable de la plantilla y más después de ofrecer un rendimiento que ha llamado la atención de muchos equipos de la categoría. De ahí, que Manuel Sánchez Breis no haya dudado en cambiar el guion previsto para adelantarse a ese cambio de ciclo en el lateral diestro.
Porque mientras que David Vicente mira al Real Zaragoza y Jorge Mier estudia ofertas, sin dar por descartada la del Real Murcia, el club grana ha decidido adelantarse a los acontecimientos y atar el fichaje de Víctor Olmedo. El lateral derecho de 27 años fue anunciado este mismo martes como nuevo jugador murcianista, convirtiéndose en la primera incorporación para el proyecto 26-27.
Solo unas horas después de que se confirmara la llegada de Sergi Guilló al banquillo de Nueva Condomina, la entidad murciana siguió presumiendo de trabajo adelantado cerrando el acuerdo del defensa alicantino.
A sus 27 años, Olmedo ve premiada su gran progresión. Y es que en el Real Murcia vivirá el primer reto de altura de su carrera. Después de dar el salto a Primera RFEF con el Yeclano Deportivo y de mostrar un buen rendimiento en la temporada 24-25 con los azulgranas en la tercera categoría -marcó cinco goles y dio cinco asistencias-, el pasado verano decidió iniciar una nueva aventura, firmando por el Unionistas de Salamanca.
En el club salmantino fue indiscutible desde el minuto 1. De hecho, en las primeras 20 jornadas, completó los 90 minutos en 19 de ellas. Solo se perdió el encuentro de la jornada siete al estar sancionado por expulsión. En total ha jugado 2.869 minutos repartidos en 35 partidos con un equipo que hasta el último suspiro ha estado peleando por entrar en el play off de ascenso. Finalmente, el Unionistas acaba octavo con 56 puntos, dos menos que el Castilla, quinto.
Perfil muy ofensivo
Pero si por algo destaca Olmedo es por sus buenos números en ataque. Con el Unionistas ha marcado cinco goles y siete asistencias, mejorando incluso sus buenas cifras en el Yeclano Deportivo un año antes, también en Primera RFEF (5 goles y 5 asistencias).
El propio jugador alicantino, en declaraciones a los medios oficiales del Real Murcia, hablaba de ese gusto por mirar arriba: «Soy lateral derecho por naturaleza, aunque también puedo jugar de carrilero o de central en línea de tres. Me gusta tener el balón, llegar a línea de fondo, sacar buenos centros y aportar ofensivamente al equipo, sin olvidarme de la faceta defensiva». «Me considero un jugador intenso y muy concentrado durante los partidos y creo que puedo aportar bastante al equipo», añadía el nuevo futbolista del Real Murcia, que ayer ya se encontraba en la capital del Segura para firmar su contrato y posar con la elástica grana.
Ya confirmado como fichaje del Real Murcia, Olmedo tendrá ahora el gran reto de adueñarse de una banda muy bien cubierta en las últimas dos temporadas. David Vicente fue uno de los mejores jugadores de la temporada 24-25 con Fran Fernández en el banquillo, de hecho el pasado verano tuvo ofertas para salir, pero los granas lograron retenerle al tener contrato en vigor. Y por otro lado aparece la figura de Jorge Mier, que este último curso ha dado un paso al frente, aunque más jugando por la izquierda.
Con ambos futbolistas más fuera que dentro, ahora el Real Murcia quiere empezar un nuevo ciclo con Víctor Olmedo liderando esa banda diestra.
Catorce jugadores tienen contrato en vigor
El Real Murcia informó en el día de ayer de la relación contractual de los jugadores de la plantilla en la temporada ya concluida. De esos futbolistas que han formado parte del equipo en la temporada 24-25, hasta catorce tienen contrato en vigor, contando a los tres jugadores del Imperial que han logrado afianzarse en la dinámica de la primera plantilla -Héctor Pérez, Jorge Sánchez y Yoldi-.
Además de ellos, los otros jugadores granas que tienen relación con el club más allá del próximo 30 de junio son Cristo Romero, Antxón Jaso, Sergio Moyita, Juanto Ortuño, Álvaro Bustos, Palmberg, Diego Piñeiro, Óscar Gil, Ekain, Sekou y David Flakus. Finalmente, como se dijo en enero, el Real Murcia ha cumplido su promesa con Antxón Jaso, ampliando su contrato después de que en enero aceptase liberar su ficha por una lesión que nunca fue de la gravedad que se dijo en un primera momento.
Pese a que las semanas fueron pasando y el central navarro no recibía el nuevo contrato por parte del Real Murcia, en el día de ayer el club grana lo colocó en la lista de jugadores con contrato en vigor. Habrá que ver ahora si entra en los planes del cuerpo técnico o si se le busca una salida. Y es que no todos los jugadores con contrato van a formar parte de la plantilla 26-27.
Futbolistas como Piñeiro, Sekou y Ekain tienen muy complicado seguir después de no cumplir las expectativas, y veremos qué ocurre con otros como Àlvaro Bustos, Cristo Romero, Juanto Ortuño... Aunque, teniendo en cuenta el alto coste que supondrían las rescisiones, lo normal es que desde Nueva Condomina se vean forzados a retener a alguno.
Los que acaban contrato son Gazzaniga, Jorge Mier, Jon García, Alberto González, Pedro Benito, Isi Gómez, Pedro León, David Vicente, Juan Carlos Real y Esteban Saveljich. Volverán a sus clubes tras cesión Antonio David, Narro y Jorquera.
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