Los motivos para renovar a Íñigo Vélez en el FC Cartagena

Cerrado el telón de la temporada 2025-26, la directiva del Fútbol Club Cartagena ya trabaja en la nueva campaña. Desgraciadamente, la clasificación para el play off no llegó y en el club albinegro se han tenido que poner a resolver las tareas del próximo curso de forma anticipada. Aunque no todo en ello es negativo. Marcar en mayo el rumbo del nuevo proyecto puede ser una ventaja sobre otros competidores y la clave está en cerrar ahora quién será el entrenador del equipo. Todos los caminos conducen a Íñigo Vélez.

No hay en la parroquia albinegra un solo aficionado que no te firme hoy mismo la renovación del técnico vasco. Si bien no depende de la afición, eso ya dice mucho del corto paso de Vélez por el banquillo del Cartagena. El de Vitoria se ha ganado el respeto, la confianza y los halagos del Cartagonova -y las miradas de muchos otros campos de España- tras asumir el cargo en febrero.

Y es que Íñigo Vélez llegó a Cartagena en el peor momento imaginable. No solo deportivo, con el equipo en caída libre hacia los últimos puestos de la clasificación, sino también institucional. Firmó por un club con problemas económicos, con impagos pasados y presentes y que no lo había escogido a él como primera opción. Tras negociar con varios entrenadores, la directiva albinegra escogió a Federico Arias descartando a Vélez, pero por cosas del destino tuvo que recular y volver a llamar al vitoriano, que rechazó otras propuestas y esperó al FC Cartagena.

Siempre ha manifestado Íñigo Vélez que quería entrenar al cuadro albinegro con independencia del momento. Además, admitió en su última rueda de prensa que su «objetivo personal» era clasificarlo al play off de ascenso. El entrenador vino con una gran motivación y un grandísimo objetivo a pesar de las circunstancias. Sin palabrería, pero con método, Vélez ha demostrado mucha madera de entrenador.

Transformó a un equipo ‘muerto’ táctica y anímicamente en un conjunto sólido y temido de nuevo en el grupo 2 de Primera RFEF. Con «orden» y «estabilidad» le dio a la plantilla lo que necesitaba. Pensar exclusivamente en fútbol. Volver a los básicos para comenzar a construir de nuevo. Defensa sólida, equipo estructurado y la motivación vendría sola con un objetivo en el horizonte, como así fue.

Íñigo Vélez ha sacado más rendimiento del que tenía el equipo cartagenero dotando de confianza a los jugadores a pesar de definir un once sin demasiadas rotaciones. Consiguió conectar con los jugadores y mantenerlos enchufados para cuando los necesitó. Así fueron los casos de Edgar Alcañiz, Ander Martín o Nacho Martínez fuera de su posición habitual. O los regresos al once de Fidalgo y Larrea. Su abrazo tras el último encuentro con el meta Iván Martínez, relegado al banquillo, dice mucho de su conexión con los jugadores.

Vélez ha tenido siempre una mentalidad ganadora sin importar quién era el rival que tenía enfrente. Trató a todos los equipos por igual. Respetó a los mejores y a los peores, pero siempre fue a por la victoria. Así lo demuestran sus números finales. En quince partidos, Íñigo Vélez ha ganado siete veces, ha empatado cinco y sólo ha perdido tres. De esas tres derrotas, dos fueron contra los líderes del grupo (Madrileño y Eldense) en los minutos finales tras poner contra las cuerdas a los equipos más en forma del momento.

Entre los cuatro mejores

Ha cosechado el vasco 26 puntos de 45 posibles. Desde que él llegó, sólo tres equipos consiguieron mejores números: Eldense, Villarreal B y Madrileño. Convirtió al Cartagena en el cuarto mejor equipo del grupo en esa clasificación parcial, lo que invita a pensar en qué habría pasado si hubiera llegado antes. Mantuvo su portería a cero en ocho ocasiones y firmó un balance positivo con 16 goles a favor y 14 en contra en el tramo decisivo de la temporada.

Por desgracia, la situación económica del FC Cartagena no es la mejor y entran en juego distintos factores para la renovación del entrenador. «Ahora mismo el club tiene prioridades que solucionar que no solo son deportivas, pero nos sentaremos a hablar», comentó el entrenador en su última rueda de prensa tras el encuentro frente al Betis Deportivo. «Estoy encantado en Cartagena. Es un club grande en Primera Federación, con estadio, ciudad y afición increíbles», añadió para la tranquilidad de la parroquia cartagenerista.

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El entrenador, que quiere aplazar la negociación algunas semanas, recibirá en breve la propuesta de la directiva. No hay dudas en el Cartagonova de que Íñigo Vélez es la figura ideal para dirigir al equipo el curso que viene, pero será muy difícil retenerlo si recibe ofertas de mejor categoría y condiciones. La baza de Alejandro Arribas y su equipo es la buena relación con el entrenador y la continuidad de un proyecto que el técnico ya conoce.