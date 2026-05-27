Fútbol
Jesús Izquierdo se despide del Jimbee y anuncia su retirada
El de Campos del Río, que jugará el play off por el título de liga, colgará las botas a final de temporada
El Jimbee Cartagena y Jesús Izquierdo han anunciado en la tarde de este miércoles el adiós del cierre, de forma anticipada, cuando termine la presente temporada. Después de once temporadas y 362 partidos, el de Campos del Río se marcha del conjunto rojiblanco como un símbolo del enorme crecimiento que ha tenido el club en los últimos años. Aún debe disputar con el equipo el play off por el título de liga en lo que serán sus últimos minutos con el Jimbee Cartagena.
"Mi etapa en el Jimbee Cartagena llega a su final tras once temporadas inolvidables", comienza diciendo Jesús Izquierdo en el vídeo de su despedida, publicado en las redes sociales del club. Un emotivo vídeo en el que se repasa la historia del cierre en las filas cartageneras desde su llegada en 2015. "He vivido el crecimiento de este club desde dentro. Desde jugar en el Pabellón Central hasta ver cómo el Palacio de los Deportes se llenaba cada jornada", continúa diciendo el futbolista.
Izquierdo se marcha tras lograr el ascenso a Primera División y levantar cinco títulos: tres Supercopas y dos ligas. Además, ha participado en la UEFA Champions League, logrando dos terceros puestos. En el partido de cuartos de final del próximo viernes (20.15 horas), el Jimbee Cartagena rendirá homenaje a su capitán.
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