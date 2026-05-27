El FC Cartagena cuenta con catorce futbolistas con contrato

En un ejercicio de transparencia, común en los clubes de fútbol pero raro de ver en el FC Cartagena de los útlimos años, el conjunto albinegro ha comunicado la situación contractual de su plantilla al término de la temporada 2025-26. Ya sin competición, el Cartagena se marcha de vacaciones con la vista puesta en el siguiente curso.

Para la temporada 2026-27, que comenzará en julio con la pretemporada, el cuadro portuario cuenta con catorce futbolistas que tienen contrato en vigor con el club. Nueve jugadores de la plantilla del curso recién terminado continúan en el equipo: Lucho García, Marc Jurado, Marco Carrascal, Rubén Serrano, Imanol Baz, Dani Perejón, Jean Jules, Ander Martín y Benito Ramírez. Otros dos, Luca Lohr y Pablo Moya, regresan de su cesión en el Arenteiro. Por otro lado, Jhafets, Iker Abellán y Caye se incorporan al primer equipo desde el filial.

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Las cinco cesiones que ha recibido el equipo esta temporada terminan su estancia en el club: Luismi, Eneko Ebro, Edgar Alcañiz, Kevin y Willy Chatiliez. Y otros diez futbolistas terminan contrato: Iván Martínez, Nil Jiménez, Fidalgo, Yanis Rahmani, Pablo de Blasis, Ortuño, Larrea, Chiki, Nacho Martínez y Aridane Hernández. Por último, informa también el Cartagena de que los canteranos Pepe, Ian Jové y Chechi haran la pretemporada con el primer equipo.