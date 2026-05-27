ElPozo y Jimbee se preparan para el play off de la necesidad

Ha llegado el momento de la verdad. La Primera División de Fútbol Sala 2025-2026, tras la liga regular, enciende los focos del play off por el título por última vez, ya que se cambiará el formato de competición. Arranca esa competición dentro de la competición que, temporada tras temporada, concentra lo mejor del fútbol sala español en unas pocas semanas de alta tensión y nervios a flor de piel. Y en esta edición, la última, la emoción tiene un ingrediente extra: prácticamente ninguno de los grandes puede permitirse el lujo de llegar al final con las manos vacías. Para muchos de ellos, la Liga es ya el único salvavidas de una temporada que, de otro modo, quedaría marcada en rojo.

En el epicentro de esta batalla por la gloria están, como casi siempre, dos equipos de la Región de Murcia. Jimbee Cartagena, el actual campeón liguero, y ElPozo Murcia, uno de los clubes más laureados del fútbol sala nacional, que llegan a este play off en dos realidades bien distintas, pero una misma ilusión: cantar el alirón.

El Jimbee quiere otro doblete

El Jimbee Cartagena llega a este play off con el peso y el privilegio de ser el equipo a batir. El conjunto portuario es el vigente campeón de la Liga y el equipo que todos quieren destronar, pero arrastra también la herida fresca de una Copa del Rey que se escapó en Cáceres ante el Jaén, en una final que dejó un poso amargo en la ciudad trimilenaria. El golpe fue duro, especialmente porque los cartageneros ya habían caído en la Copa de España y habían visto cómo la Champions League, el mayor de sus objetivos esta temporada, tampoco llegó a buen puerto. Tres competiciones, tres decepciones, en un año en el que la Supercopa de España fue el único metal dorado que llegó a la ciudad portuaria.

Y sin embargo, hay algo que diferencia al Jimbee del resto: su bagaje reciente. El club cartagenero ha vivido años históricos de manera consecutiva, y si bien la Supercopa es el título de menor rango de los que se disputan durante la temporada, tenerla en el bolsillo aporta una tranquilidad relativa que sus rivales no tienen. No está, por tanto, tan urgido como otros, pero la ambición no entiende de zonas de confort. En Cartagena saben que ganar la Liga por tercer año consecutivo sería un hito histórico, un legado que pocos equipos del fútbol sala español pueden reivindicar, y los de la ciudad portuaria no piensan regalar nada a nadie. El hambre del campeón es, a veces, el más peligroso de todos.

ElPozo, el más necesitado

Si hay una historia que remueve la conciencia del fútbol sala español, esa es la de ElPozo Murcia. El club murciano por antonomasia, referente histórico de este deporte en nuestro país, arrastra desde hace demasiados años una sequía de títulos que se ha convertido en algo más que una estadística: es una herida abierta, una deuda pendiente con su afición y con su propia historia.

El último título del conjunto murciano fue la Copa del Rey de 2017, hace ya nueve largos años. Nueve temporadas buscando un trofeo que no llega, viendo cómo otros lo celebran mientras el Palacio de los Deportes de Murcia aguarda una fiesta que cada vez se antoja más necesaria. Sobre todo porque en este tiempo el equipo se ha quedado varias veces muy cerca de la gloria. Y si hablamos de la Liga, la referencia retrocede aún más en el tiempo: hay que irse hasta el año 2010 para encontrar el último título liguero de ElPozo, quince temporadas de sequía en la competición nacional más importante del calendario.

Estas cifras no son solo números. ElPozo Murcia entra en este play off como el equipo más necesitado de todos, con la presión añadida de saber que ganar la Liga no sería solo un título: sería el reset de un contador que lleva demasiado tiempo corriendo en su contra. El cuadro murciano ha hecho una liga regular de sobresaliente, pero toca confirmarlo en el play off. La afición murciana confía en que el sueño se haga por fin realidad.

Ninguno llega tranquilo

La necesidad, en este play off, no es patrimonio exclusivo de ElPozo Murcia, ni mucho menos. El fútbol sala español llega a su cita más importante con un panorama inédito: prácticamente todos los grandes vienen hambrientos, y el que más tiene acumulado en el zurrón, el Jaén, es el que precisamente menos apremio siente gracias a haber dominado los dos torneos coperos de la temporada de manera impresionante, la Copa de España y la Copa del Rey. Esa doble corona le otorga una calma que sus rivales observan con envidia. ElPozo tendrá un rival indescifrable delante.

El Barça es, quizás, el caso más llamativo. El equipo con mayor presupuesto de toda la competición no gana la Liga desde hace tres años, y este sería su segundo ejercicio consecutivo en blanco si el título se le vuelve a escapar. Un dato demoledor para una entidad acostumbrada a competir siempre por todo.

El Inter Movistar, el club más laureado de la historia del fútbol sala español, tampoco está en situación de despilfarrar oportunidades. Sin ganar la Liga desde 2020, acumula ya seis temporadas de sequía en la competición liguera. Su último título, la Copa del Rey del pasado año, no hace sino subrayar que el listón histórico de este club exige mucho más.

Y luego está el Palma Futsal, un equipo que ha demostrado su enorme nivel en Europa, perdió la final de la Champions esta misma temporada, sin poder revalidar el título continental, pero que tiene una asignatura pendiente de enorme magnitud: nunca ha ganado un título nacional. La Liga es, para los baleares, la llave que abriría una vitrina que lleva demasiado tiempo vacía.

Por último, Valdepeñas y Manzanares completan el cuadro del play off desde una posición bien diferente. Para estos dos clubes, estar en la fase final ya es un premio en sí mismo, un reconocimiento a un trabajo serio y sostenido durante la temporada regular. Sin la presión de los grandes, con la libertad del que no tiene nada que perder, pueden convertirse en el factor sorpresa que desbarate los planes de más de uno.

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Arranca el play off de la necesidad. Que empiece el espectáculo.