El UCAM Murcia se viste de leyenda con Jordan

El UCAM Murcia CB no solo está batiendo récords dentro la pista, también los consigue fuera de ella. Y es que el club universitario vestirá de Jordan a partir del próximo curso, un acuerdo que situará a la entidad murciana junto a una de las marcas más icónicas y reconocibles del deporte mundial.

El logo del mítico ‘Jumpman’, ligado a la figura de Michael Jordan y convertido en símbolo global del baloncesto, aparecerá por primera vez en la equipación del conjunto universitario este viernes en su partido en el Palacio de los Deportes ante el Hiopos Lleida (20.30 horas, DAZN) en la última jornada de la fase regular de la Liga Endesa.

Un partido que puede ser la 'guinda' para la plantilla de Sito Alonso, al alcanzar por primera vez en la historia del club las 25 victorias en la fase regular en una misma temporada, superando los 21 triunfos logrados en la 2023-2024.

Además, le otorgaría el factor cancha para su tercera participación en un play off por el título y que arrancará dentro de una semana. Desde hace un par de temporadas, el UCAM Murcia está reservando la última jornada de la fase regular de la ACB para presentar una equipación 'sorpresa'.

Dylan Ennis, del UCAM Murcia, durante el partido ante el Leyma Coruña con la 'camiseta sorpresa' edición Calblanque. / ACB Photo/J. Bernal

El pasado año lució en su último partido como local una camiseta revindicando el parque regional de Calblanque, mientras que hace dos presentó su colaboración con la marca murciana Warburton. Para este viernes el UCAM Murcia ha diseñado una camiseta bajo la firma de 'Air Jordan', con la salvedad de que esta equipación no se reservará para una única ocasión.

Ludde Hakanson, del UCAM Murcia, en la camiseta diseñada en 2023 por Warburton. / Juan Carlos Caval

Y es que la camiseta sorpresa que luzca el equipo universitario, que no se conocerá hasta momentos antes del inicio del partido, será también la que utilice como local para sus partidos en la competición europea en la temporada 2026-2027, todo apunta a que será en la Basketball Champions League, y también será la camiseta alternativa para sus partidos en la Liga Endesa. Lo único que se conoce hasta ahora sobre esta indumentaria es que será de color azul.

Los jugadors del UCAM Murcia tras el acuerdo alcanzado para vestir la línea de Jordan. / UCAM Murcia CB

"Esta equipación no se va a disfrutar solo un partido. A partir del año que viene se vestirá de local en la competición europea y estará disponible todo el año, pasando a ser la equipación alternativa en Liga Endesa", ha explicado Juan Pablo Mendoza, director del Departamento Creativo de la UCAM, aclarando que Nike seguirá vistiendo la primera y segunda equipación de la ACB.

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Asimismo, ha adelantado que la camiseta que se desvelará este viernes en el Palacio de los Deportes contará con unidades limitadas que incluirán "un simple detalle diferenciado" respecto a las que se comercialicen el resto del año. Además, este acuerdo también se expande a las prendas deportivas de la Universidad Católica de San Antonio bajo esta firma.