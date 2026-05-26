Síes y noes del FC Cartagena para la próxima temporada

Acabada la temporada comienza otro periodo de trabajo, distinto al deportivo, para el Fútbol Club Cartagena. Ya no hay más fines de semana de partido, pero sí muchas tareas por delante para asegurar la viabilidad y competitividad del club la próxima temporada. Tareas de despacho, de reuniones, de negociaciones con actores internos y externos de todos los ámbitos. Desde patrocinadores hasta instituciones, pasando por proveedores de todo tipo de servicios. Pero antes de todo ello, debe analizar el Cartagena a su equipo para decidir a qué jugadores quiere retener y a cuáles abre la puerta de salida.

Es, probablemente, el trabajo menos complicado que tiene por delante el FC Cartagena este verano. No porque sea fácil confeccionar una plantilla deportiva, sino porque es el ámbito que más conoce la directiva. Es un trabajo que lleva adelantado el director deportivo del club, Javier Hernández, y que no tendrá que repasar mucho Alejandro Arribas. Han visto los partidos, conocen a los jugadores y lo que pueden esperar de ellos y tienen sus actuales contratos en el cajón.

Puede comenzar la directiva albinegra por la portería, donde no hay muchas dudas. En verano llegaron Lucho García e Iván Martínez, dos porteros de rendimiento medio en Primera RFEF que Javi Rey intentó rotar hasta su marcha. Por rendimiento, el colombiano parece un paso por delante que el soriano, pero también ha tenido más continuidad y oportunidades para demostrarlo. Ambos han tenido errores groseros que han costado puntos al equipo, pero es una posición en la que puede ‘ahorrar’ esfuerzos el Cartagena si construye un buen equipo.

Lucho, quien ha jugado 27 partidos este curso, tiene un año más de contrato con el cuadro portuario. No así Iván Martínez, que queda libre el próximo 30 de junio -como muchos otros futbolistas- tras disputar 12 encuentros. Parece claro que el colombiano seguirá una temporada más y tendrá que acudir al mercado el Cartagena para completar la portería.

En el centro de la zaga tiene más incógnitas la dirección deportiva. Rubén Serrano e Imanol Baz, que fueron los centrales titulares durante buena parte de la temporada sin recambio, han atravesado momentos mejores y peores. El primero ha ido de menos a más con un rendimiento más estable y el segundo ha salido en la foto de varios goles en contra, aunque también ha marcado tres tantos. Ambos serían muy válidos para el curso que viene según el rendimiento mostrado.

Por otro lado, es obvio que Aridane es un jugador de mayor entidad, pero su continuidad no dependerá sólo de la intención del Cartagena en retenerlo. Marco Carrascal no ha podido jugar ni un minuto debido a la lesión que le ha tenido fuera del equipo todo el año y sería una temeridad deportiva renovarlo a ciegas. Eneko Ebro, cedido por el Athletic Club, volverá a su equipo. Regresarán al Cartagena Luca Lohr y Pablo Moyá y tendrá que decidir Hernández si se los queda o los vuelve a ceder.

En los laterales también hay que tomar decisiones importantes. Seguirán por contrato Dani Perejón y Marc Jurado, los dos jugadores de la banda diestra, que además son buenas piezas por rendimiento y edad (26 y 21 respectivamente). El resto es libre. Debería atacar el FC Cartagena la renovación de Nil Jiménez, quien ha crecido en la segunda parte de la temporada. Nacho Martínez, que el verano pasado ya buscó equipo para salir, estaría a la espera de la oferta del Cartagena. En el ocaso de su carrera, tendrá que decidir el cuadro portuario si el madrileño sigue teniendo el nivel necesario.

Certezas y dudas en la medular

La medular es otra zona conflictiva, con muchos futbolistas que pueden ser válidos para la temporada que viene, pero en distintas circunstancias. Jean Jules tiene vinculación en vigor después del 30 de junio, pero su buen nivel ha despertado interés en equipos de la categoría y más arriba. El Cartagena tiene la sartén por el mango, ya que sólo se desprenderá de él con dinero de por medio. De Blasis se convierte en el objetivo prioritario. El argentino pondrá las cosas fáciles para jugar otra campaña de albinegro y el club tiene muy poco que perder con su renovación.

En la mesa de dudas aparecen los nombres de Pablo Larrea y Alejandro Fidalgo, que no han dado todo lo que se esperaba de ellos. De hecho, con ambos a buen nivel, el fichaje del camerunés no habría sido necesario. Como jugadores de rotación han cumplido su función, pero tiene que valorar el Cartagena si quiere dar un paso adelante en esa zona del campo. Edgar Alcañiz y Luismi, cedidos, toman el camino de vuelta.

Donde tendrá que hacer el mayor esfuerzo económico el Cartagena será en la delantera. Una delantera que queda casi desierta al término del curso. Tiene el cuadro portuario un problema, y es que sus dos únicos jugadores con contrato generan dudas: Benito Ramírez y Ander Martín. Ninguno ha dado el nivel por una cosa o por otra. Kevin volverá al Deportivo, Chatiliez al Huesca, mientras que Chiki, Ortuño y Rahmani quedan libres.

De la parcela ofensiva, el jugador que ambiciona el Cartagena es Yanis Rahmani. Los puntas, que han participado durante todo el curso, no han aportado los goles necesarios para cumplir el objetivo, mientras que el francoargelino ha hecho seis tantos en media campaña.

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La directiva tiene los datos. Conoce cada situación. El Cartagena debe empezar a tomar decisiones para preparar el curso que viene con los jugadores que sí cuentan y abrir la puerta a los que no lo hacen a la espera de saber qué entrenador liderará el proyecto.