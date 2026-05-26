Real Murcia: Sánchez Breis compra el ‘Plan Guilló’

En las oficinas del Real Murcia hay tantas voces como personas. Aunque a la hora de opinar pensemos en los nombres de Felipe Moreno o del director deportivo de turno, hay muchos más empleados con voz, otra cosa es que a la hora de la verdad tengan voto. Y eso ha vuelto a suceder en las últimas semanas, cuando en Nueva Condomina se ha abierto el melón de a quién contratar como nuevo entrenador para el proyecto 2026-2027. Desmontada ya la Comisión Deportiva, la llegada de Manuel Sánchez Breis como director deportivo colocaba al murciano como máximo responsable de la elección del técnico que deberá llevar al Real Murcia a Segunda División. Pero el ex del FC Cartagena apenas ha dado lugar para debate, porque el exalbinegro ha decidido ‘comprar’ la propuesta que ya se estaba manejando de forma interna, una propuesta que también se lleva fomentando desde hace ya un año por muchos aficionados a través de redes sociales.

Ya hay nuevo entrenador

Y es que este mismo lunes se confirmaba la llegada de Sergi Guilló al banquillo del Real Murcia, un anuncio que no sorprendió a nadie, porque desde hace días no había plan más allá de contratar al entrenador ilicitano. Daba igual que en las últimas semanas Manuel Sánchez Breis y Felipe Moreno se empeñasen en dar posibilidades de continuidad a Curro Torres, porque esas posibilidades nunca fueron reales como se vio este lunes. Si por la mañana, unas horas después del cierre de la temporada, el club emitía un comunicado para confirmar el adiós de Curro Torres, por la tarde, sobre las ocho, ya se anunciaba el fichaje de Sergi Guilló como nuevo preparador grana.

Descartada la renovación del entrenador valenciano, que ha dirigido al Real Murcia durante 14 partidos -seis victorias, tres empates y cinco derrotas-, solo faltaba saber cuál será el día elegido para el anuncio de la llegada de Sergi Guilló. Y ese día fue el mismo lunes, y es que el ilicitano era el elegido desde hace ya unas semanas. Es más, el técnico de 35 años ya venía gustando en los despachos del club murcianista desde el pasado verano.

Sergi Guilló, a la izquierda, fue segundo técnico de Mario Simón en el Real Murcia / L.O.

Fue el pasado mes de junio, después de Guilló diera la sorpresa metiendo al Mérida en el play off de ascenso a Segunda -fue eliminado en las semifinales por el Sanse-, cuando varios empleados del club pusieron sobre la mesa el nombre del exmurcianista. Convencía por sus buenos números en el Mérida y en el Orihuela, pero también por su pasado en la casa grana -fue jugador del Real Murcia en la temporada 2015 y volvió en 2021 para formar parte del equipo técnico de Mario Simón, celebrando el ascenso a Primera RFEF-.

Pero en ese verano de 2025 Sergi Guilló se quedó en una simple propuesta. Y todo porque Asier Goiria, en ese momento director deportivo grana, nunca se dejó convencer por las buenas referencias que le daban desde las oficinas de Nueva Condomina. Para Goiria en ese instante solo había un candidato a ser entrenador del Real Murcia y ese candidato no era otro que Joseba Etxeberria. De hecho, el entrenador de Elgóibar acabó siendo el elegido para sentarse en el banquillo grana.

Fue tal la insistencia de Goiria por firmar a su paisano que a las primeras de cambio en Nueva Condomina renunciaron a seguir apostando por la ‘vía Guilló’. Y sabedor de que no le iban a abrir la puerta del Real Murcia, no dudó en aceptar la oferta del Huesca, que además le permitía dar el salto a Segunda División.

Del ‘no’ al ‘sí’

Lo que pudo suceder el pasado verano y no sucedió, ha sucedido este mes de mayo. Porque desde este lunes Sergi Guillóya es nuevo entrenador del Real Murcia. Y es que Manolo Sánchez Breis sí ha comprado el ‘Plan Guilló’.

Pocos pensaban, cuando el murciano se hizo cargo de la dirección deportiva grana, que Sergi Guilló encabezaría la lista de entrenadores del exalbinegro. Pero a las primeras de cambio Sánchez Breis se sumó al consenso que ya había dentro de las oficinas, donde la mayoría de voces eran favorables a la contratación del que fuera segundo técnico de Mario Simón durante dos campañas.

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Con la contratación de Guilló, Breis también intenta ganarse un poco el corazón de una afición murcianista que no le recibió con el calor deseado al llegar del FC Cartagena. Y es que son muchos los seguidores que desde la aventura del ilicitano en el banquillo del Orihuela lo han considerado como una gran opción para que el Real Murcia empiece a sentar las bases de un proyecto a largo plazo.