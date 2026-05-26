La pívot Billie Massey, tercera renovación del Hozono Jairis

El Hozono Global Jairis anunció la renovación por una temporada de la pívot Billie Massey, quien seguirá en una plantilla que cuenta ya también con Aina Ayuso, Txell Alarcón y Alba Prieto. La belga, de 26 años y 1,84 metros, cumplirá su tercera temporada en el conjunto alcantarillero. Durante la campaña recién finalizada, Billie promedió en Liga Endesa 7,3 puntos, 5,7 rebotes y 1,4 asistencias por encuentro, siendo una de las jugadoras más fiables en la rotación interior de Bernat Canut,y en la EuroCup Women registró medias de 9,4 puntos, 6,8 rebotes y 1,3 asistencias: «Aquí me siento como en casa y creo mucho en el proyecto que estamos construyendo. Tengo muchas ganas de seguir creciendo junto al equipo y de vivir otra temporada ilusionante con esta afición», señaló la jugadora que llegó al club procedente del Estudiantes.